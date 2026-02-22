Κυψέλη: «Τον βρήκα πάνω στο παιδί μου» – Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για τη σεξουαλική επίθεση

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο 25χρονων γυναικών με αναπηρία στην Κυψέλη.

Αστυνομικοί αναζητούν τον 64χρονο που είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω της ενορίας και φέρεται να βοηθούσε την οικογένεια περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, πήγε στο διαμέρισμα της οικογένειας λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται επίσης να χτύπησε.

Η μητέρα των δύο γυναικών απουσίαζε για εξωτερικές δουλειές. Αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω καμερών που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος και επέστρεψε στο σπίτι.

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα τέλος πάντων πολλά. Τον έβρισα… χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι. Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει», περιέγραψε η ίδια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Η ίδια κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην Ελληνική Αστυνομία.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τις νεαρές γυναίκες διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε βιασμός, καθώς η μητέρα πρόλαβε τον δράστη πριν προχωρήσει σε περαιτέρω πράξεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να ασελγούσε σε βάρος της 25χρονης όταν η μητέρα εισέβαλε στο σπίτι.

