«Mε δάγκωσε στη μέση»: Τι λέει ο περιπατητής που συνάντησε δύο λύκους στο Τατόι (Videos)

Επίθεση από λύκο φαίνεται να δέχτηκε περιπατητής, στις 8.30 το πρωί του Σαββάτου, στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι.
Ο άνδρας είχε βγει για τρέξιμο. Ξεκίνησε τη διαδρομή του σε βασικό μονοπάτι του δάσους, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο λύκους που κινούνταν προς το μέρος του.
«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», είπε στην ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο λύκος τον ακολούθησε για περίπου 500 μέτρα, ενώ του προκάλεσε εκδορές και φθορές στα ρούχα. Το περιστατικό έληξε όταν το ζώο σταμάτησε και παρέμεινε ακίνητο, παρακολουθώντας τον άνδρα να απομακρύνεται.
Ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καλεί τους πολίτες που σκοπεύουν να επισκεφθούν την Πάρνηθα, ιδίως την Καθαρά Δευτέρα, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.
«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή».
Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Διονύσου.
