ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

22.02.2026

«Mε δάγκωσε στη μέση»: Τι λέει ο περιπατητής που συνάντησε δύο λύκους στο Τατόι (Videos)

lykos

Επίθεση από λύκο φαίνεται να δέχτηκε περιπατητής, στις 8.30 το πρωί του Σαββάτου, στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι.

Ο άνδρας είχε βγει για τρέξιμο. Ξεκίνησε τη διαδρομή του σε βασικό μονοπάτι του δάσους, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο λύκους που κινούνταν προς το μέρος του.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», είπε στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο λύκος τον ακολούθησε για περίπου 500 μέτρα, ενώ του προκάλεσε εκδορές και φθορές στα ρούχα. Το περιστατικό έληξε όταν το ζώο σταμάτησε και παρέμεινε ακίνητο, παρακολουθώντας τον άνδρα να απομακρύνεται.

Προσοχή ζητά ο Δήμος Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καλεί τους πολίτες που σκοπεύουν να επισκεφθούν την Πάρνηθα, ιδίως την Καθαρά Δευτέρα, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή».

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Διονύσου.

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε λύκο

  • Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.
  • Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.
  • Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.
  • Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.
  • Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός. Ο Δήμος Αχαρνών παρακολουθεί διαρκώς κάθε συμβάν και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς

