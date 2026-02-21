Πάτρα: Στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Photos-Video)

Σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς κινήθηκε το κέντρο της Πάτρας με την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, έκαναν παρέλαση μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τη νυχτερινή ποδαράτη σε ένα μεγάλο, ανοιχτό πάρτι στους δρόμους της πόλης.

Το μεσημέρι της Κυριακής στις 2 θα ξεκινήσει η Μεγάλη Παρέλαση για το Καρναβάλι, με τα άρματα του Δήμου αρχικά και θα ακολουθήσουν τα πληρώματα με τις δικές τους κατασκευές. Η γιορτή θα κορυφωθεί το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, με την Τελετή Λήξης, την καύση του Καρνάβαλου και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Το βράδυ του Σαββάτου, στην οδό Κορίνθου και την πλατεία Γεωργίου Α’ παρέλασαν τα άρματα του Δήμου Πατρέων αλλά και τα πληρώματα, χωρίς δικά τους άρματα.

Η παρέλαση διήρκησε περίπου πέντε ώρες.

Δείτε φωτογραφίες από το tempo24.news:

