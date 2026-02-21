Κρήτη: Μετωπική δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο (Video)

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των εμπλεκομένων, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Στο σημείο εκλήθη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό των ατόμων, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο τα άτομα είχαν απεγκλωβιστεί με την βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου, ενώ για αρκετή ώρα παρατηρήθηκε επιβράδυνση στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ.

Διαβάστε επίσης:

Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους