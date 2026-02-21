search
21.02.2026 23:07

Κρήτη: Μετωπική δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο (Video)

21.02.2026 23:07
ekab new

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των εμπλεκομένων, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Στο σημείο εκλήθη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό των ατόμων, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο τα άτομα είχαν απεγκλωβιστεί με την βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου, ενώ για αρκετή ώρα παρατηρήθηκε επιβράδυνση στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ.

souda_kriti1
ΚΟΣΜΟΣ

Γεμίζει αμερικανικά μαχητικά η Σούδα για πιθανό πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν

karnavaliPatra
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Video)

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Από το πρωί της Κυριακής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι – Σταμάτησαν τη νύχτα λόγω κακοκαιρίας

diamantopoulou zeimpekiko 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ζεϊμπέκικο της Διαμαντοπούλου παρέα με Μπισμπίκη και Βανδή στις Τζιτζιφιές

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετωπική δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο (Video)

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

