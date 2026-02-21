search
21.02.2026 22:47

Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας

21.02.2026 22:47
oreivates_new
φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη στην περιοχή Ψηλή Κορυφή στο Βελούχι Ευρυτανίας.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Π.Υ Καρπενησίου, η ΟΟΕΔ της 7ης ΕΜΑΚ και ομάδα ΣμηΕΑ. Την ίδια ώρα, υπάρχει συνδρομή από το ελληνικό διασωστικά σώμα Ευρυτανίας, ενώ στις προσπάθειες συμμετέχουν και εθελοντές.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή» που είναι και η κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ο 74χρονος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και πως θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις που πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να τον εντοπίσουν. Η ανησυχία τους εντάθηκε όταν διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς όμως να απαντά στις κλήσεις. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών. Στο Βελούχι επικρατούν έντονα φαινόμενα με πυκνή και σφοδρή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη την κίνηση στο βουνό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

