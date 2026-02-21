search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 21:48
21.02.2026 20:50

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια – Του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

21.02.2026 20:50
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Ρεθύμνου την Παρασκευή, όταν κατηγορούμενος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κατά την έξοδό του από την δίκη.

Σύμφωνα με το patris.gr, η πρώην σύζυγος του συγκεκριμένου άνδρα είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του και μετά από μήνυση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.

Η υπόθεση εκδικάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά την ολοκλήρωση, επτά συγγενείς της γυναίκας είδαν τον κατηγορούμενο να φεύγει και του έστησαν καρτέρι λίγο πριν την έξοδο των δικαστηρίων. Εκεί τον πλησίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν σε διάφορα μέρη του σώματός του ενώ μετά έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές αναζητούν τους συγγενείς της γυναίκας που «πρωταγωνίστησαν» σε αυτό το περιστατικό ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους επτά ήταν και οι γονείς της γυναίκας.

