ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.02.2026 20:11

Κομοτηνή: Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα – Πελάτες βρέθηκαν στο κενό

21.02.2026 20:11
batch_pandrosos1

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε κατάστημα εστίασης στον οικισμό της Πανδρόσου στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό, όπως αναφέρει η Φωνή της Ροδόπης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν οκτώ άτομα στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.

