Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο που του έκανε παρατήρηση για την οδήγησή του

Ένας ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες (20/2) το βράδυ, όταν ο κατηγορούμενος, 74 ετών, οδηγώντας αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με 28χρονο που κινούνταν πεζός και ο οποίος τού έκανε παρατήρηση για την οδηγική του συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 74χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι από το αυτοκίνητό του και να προσπάθησε τρεις φορές να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.
