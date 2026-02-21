search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 22:02
ΕΛΛΑΔΑ

21.02.2026 18:33

Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο που του έκανε παρατήρηση για την οδήγησή του

21.02.2026 18:33
Πάτρα: Λήστεψε αρτοποιό με μαχαίρι - Media

Ένας ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες (20/2) το βράδυ, όταν ο κατηγορούμενος, 74 ετών, οδηγώντας αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με 28χρονο που κινούνταν πεζός και ο οποίος τού έκανε παρατήρηση για την οδηγική του συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 74χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι από το αυτοκίνητό του και να προσπάθησε τρεις φορές να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.

