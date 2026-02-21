search
ΕΛΛΑΔΑ

21.02.2026 17:20

Τατόι: Επίθεση λύκου σε παρέα περιπατητών – Τι πρέπει να κάνουμε σε αντίστοιχη περίπτωση

21.02.2026 17:20
lykoi

Επίθεση από λύκο δέχθηκε μία ομάδα ατόμων στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αχαρνών με ανάρτησή του στο facebook. Από την επίθεση του άγριου ζώου δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Επίσης, ο Δήμος υπογραμμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθεί όποιος αποφασίσει να επισκεφθεί την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας.

  • Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.
  • Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.
  • Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.
  • Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.
  • Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός. Ο Δήμος Αχαρνών παρακολουθεί διαρκώς κάθε συμβάν και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών:

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς, όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.

Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς: 

