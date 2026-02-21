Κακοκαιρία στον Έβρο: «Πνίγηκε» το Σουφλί, 60.000 στρέμματα κάτω από το νερό (Video)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι πεδινές εκτάσεις του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο, καθώς η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και έχει καλύψει περίπου 60.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και χαμηλά σημεία δρόμων.

Το νερό έχει φτάσει μέχρι τον οδικό άξονα και τον κόμβο της Δαδιάς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη εικόνα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο pameevro.gr, οι μεγάλες ποσότητες υδάτων από τη Βουλγαρία έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση της στάθμης, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες σε αγροτικές εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.

Υπολογίζεται ότι περίπου 60.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο Μοναστηράκι του Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου χωράφια έχουν μετατραπεί σε λίμνες και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές.

Αγρότες αποδίδουν το μέγεθος της καταστροφής στη δυσλειτουργία αντλιοστασίου, που -όπως αναφέρουν- δεν μπορεί να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο υδάτων, αφήνοντας χιλιάδες στρέμματα χωρίς αποστράγγιση.

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Καμία μετακίνηση σε επικίνδυνα σημεία

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:

Στις ιρλανδικές διαβάσεις

Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης

Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

