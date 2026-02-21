search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 17:44
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 15:44

Βιολάντα: Οριστικό λουκέτο στο κεντρικό εργοστάσιο που έγινε η φονική έκρηξη

21.02.2026 15:44
VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI

Τη διακοπή της λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της Βιολάντα – όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη – αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, κρίνοντας πως ο χώρος είναι επικίνδυνο και η εταιρεία θα πρέπει κάνει από την αρχή τη διαδικασία για την αδειοδότηση της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως η Περιφέρεια είχε κλείσει με απόφαση της και το 2ο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας “Βιολάντα”, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011 επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τον εργαζομένων σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα 17, 18, 19 και συγκεκριμένα απαιτείται:

  • Η βιομηχανία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των σχετικών εγγράφων
  • Να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία αδειοδότησης με κατ΄΄αθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση γνωστοποίησης της λειτουργίας»

