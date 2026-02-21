Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένας (Photos)

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση δύο νεαρών ατόμων από αυτοκίνητο που διέσχιζε την οδό Αβέρωφ σημειώθηκε στη Λαμία στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2).

Στην άκρη του δρόμου, ένας νεαρός ντελιβεράς από παρακείμενο κατάστημα συνομιλούσε με έναν 27χρονο φίλο του, όταν άγνωστο πως, έπεσε πάνω τους το ΙΧΕ!

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς ο 27χρονος που είχε πλάτη στο δρόμο, χτύπησε σοβαρά. Το αυτοκίνητο τον παρέσυρε πάνω στο καπό και τον πέταξε μέτρα μακριά!

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε τον νεαρό που ήταν πιο σοβαρά, ενώ ακολούθησε κι άλλο για τη μεταφορά και του δεύτερου παιδιού, ωστόσο δεν είχε κάτι σοβαρό και δε θέλησε να μεταβεί στο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, ο 27χρονος τραυματίας φέρει πολλαπλά κατάγματα και πιθανότατα θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

Στο σημείο έφτασε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για τη σήμανση του δρόμου και για να πάρει καταθέσεις για το πως έγινε το σοβαρό αυτό συμβάν.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

