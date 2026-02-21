search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.02.2026 14:21

Πειραιάς: Η νέα στάση του τραμ που «έδεσε» δίπλα στα πλοία

21.02.2026 14:21
tram peiraias (1)

Στο λιμάνι του Πειραιά «έδεσε» πλέον το τραμ, καθώς, από την περασμένη Τετάρτη, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η νέα στάση «Ακτή Ποσειδώνος».

Ο σταθμός αποτελεί πλέον τον νέο τερματικό σταθμό της Γραμμής 7, αλλάζοντας τα δεδομένα στις μετακινήσεις από και προς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Η νέα διαδρομή της Γραμμής 7

Με την ένταξη της Ακτής Ποσειδώνος στο δίκτυο, τα δρομολόγια της Γραμμής 7 καλύπτουν πλέον τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος και αντίστροφα. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους επιβάτες να προσεγγίζουν τα πλοία της γραμμής με μεγαλύτερη άνεση, συνδέοντας απευθείας τα νότια προάστια με την καρδιά του Πειραιά.

Τέλος στην ταλαιπωρία

Σε δηλώσεις του, αναφερόμενος στη λειτουργία της νέας στάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση υλοποίησε τη δέσμευσή της για την άφιξη του μέσου στο λιμάνι. Ο υπουργός εξήγησε πως με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δόθηκε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα ασυνεννοησίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, το οποίο κρατούσε μια έτοιμη υποδομή σε κατάσταση εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, με τη λειτουργία της νέας στάσης, μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών, οι οποίοι πλέον δεν θα χρειάζεται να μεταφέρουν τις αποσκευές τους στους δρόμους του Πειραιά, καθώς το τραμ τους αφήνει ακριβώς δίπλα στα πλοία.

