Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για την Καθαρά Δευτέρα – Σχεδόν 10.000 επιβάτες έφυγαν από Πειραιά

21.02.2026 11:13
ploia peiraias 544- new

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με αυξημένη κινητικότητα να καταγράφεται κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων. Στελέχη του σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια –18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Καισαριανή: Πληροφορίες για το ποσό της συμφωνίας με τον Βέλγο συλλέκτη – Ποιο είναι το τίμημα για τις ιστορικές φωτογραφίες

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που έτρεχε με 186 χλμ/ώρα στη Μουδανιών

Η έξοδος της τελευταίας κακοκαιρίας του χειμώνα και ο καιρός σύμμαχος στο πέταγμα του χαρταετού!

IERVNYMOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι αρχιεπίσκοπος»

macron trump 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία»: Ο Μακρόν χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

DENDIAS_GEORGIADIS_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η συγγνώμη στη Χρηστίδου, ο Κασιδιάρης και ο «γουρλής» Δένδιας

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

punch iaponia
ΚΟΣΜΟΣ

Punch το πιθηκάκι: Η IKEA δωρίζει αμέτρητα λούτρινα στον ιαπωνικό ζωολογικό κήπο

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

