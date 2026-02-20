search
20.02.2026 20:34

Με κακοκαιρία η έξοδος του τριημέρου – Αυξημένη κίνηση σε κεντρικές αρτηρίες, γεμάτα τα ΚΤΕΛ για καρναβαλικούς προορισμούς

20.02.2026 20:34
eksodos-diodia

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, καθώς πλήθος εκδρομέων επιλέγει να ταξιδέψει οδικώς, αλλά και εν μέσω κακοκαιρίας.

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αυξημένη είναι η κίνηση έως τα διόδια Ελευσίνας.

Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους παρακάτω άξονες:

  • Αθηνών-Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος): Από Διυλιστήρια έως γέφυρα Ασπροπύργου
  • Αθηνών-Κορίνθου / Λ. Αθηνών (είσοδος): Από Ελευσίνα έως Διυλιστήρια
  • Αθηνών-Λαμίας (έξοδος από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη): Έως Αγίων Αναργύρων
  • Αθηνών-Λαμίας (είσοδος κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών): Έως Αχαρνών
  • Λ. Κηφισού: Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος): Από Πανόρμου έως Φιλοθέη
  • Μεσογείων: Από Κατεχάκη προς Αθήνα
  • Κάθοδος Βασ. Κωνσταντίνου
  • Λ. Ποσειδώνος (ρεύμα προς Πειραιά): Από Αλίμου έως Καραϊσκάκη

Γεμάτα τα ΚΤΕΛ για Πάτρα και Ξάνθη

Με την Πάτρα και την Ξάνθη να έχουν την «τιμητική» τους λόγω καρναβαλιού, γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με επιπλέον δρομολόγια να έχουν προστεθεί για τους δύο προαναφερθέντες καρναβαλικούς προορισμούς.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια Ελευσίνας

Η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας είναι αυξημένη, χωρίς όμως να σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής, 20/2, πέρασαν από τα διόδια πάνω από 29.000 οχήματα, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρσι παρουσιάζει μείωση κατά 12%.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία έχει εφαρμόσει έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων και προγραμματίζει σαρωτικούς ελέγχους για το Σάββατο 21/2, από τις 08:00 έως τις 13:00.

Δομοκός: Ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας έκαναν βόλτα στο διάδρομο πριν τη δολοφονία του βαρυποινίτη (Video)

Βέλγος συλλέκτης για τις φωτογραφίες από την Καισαριανή: Xαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα – Αυθεντική η συλλογή του

Τέμπη: Τι θα γίνει με τις εκταφές, ανακαλούνται η μία μετά την άλλη – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι συγγενείς

