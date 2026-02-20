search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 16:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 16:15

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές της κόρης της Καρυστιανού και της Φραντζέσκας Μπέζα

20.02.2026 16:15
tempi fotia

Σε ανάκληση της παραγγελίας της που αφορούσε εκταφές θυμάτων των Τεμπών προχωρά με απόφασή της η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, μετά το εξώδικο, που απέστειλαν συγγενείς θυμάτων από την τραγωδία.

Ο λόγος της ανάκλησης είναι η διαφωνία που προέκυψε με τους συγγενείς σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Οι συγγενείς ζητούν οι σοροί των οικείων τους να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού προκειμένου να διεξαχθούν σύνθετες εξετάσεις.

Οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, Δημήτρης Μπέζας και η σύζυγός του Φωτεινή Κοκκάλα, επέδωσαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας απαιτώντας «να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12:00».

Συγκεκριμένα ζητείται από την Εισαγγελία να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, καταγγέλλουν τη διαδικασία ως «κοροϊδία» και «εμπαιγμό», επισημαίνοντας ότι οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, η εισαγγελία με εντολή είχε αποφασίσει να μην πραγματοποιηθούν τρεις εκταφές, των Π. Χατζηχαραλάμπους, Ι. Βουτσινά και Αγγ. Τηλκερίδη, ωστόσο σύμφωνα με το έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα το topontiki.gr, η εισαγγελέας τόνιζε πως οι υπόλοιπες εκταφές που είχαν παραγγελθεί θα γίνονταν κανονικά.

tempi-1Λήψη

Η εισαγγελία είχε δώσει διαταγή για εννέα εκταφές σορών, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δίνοντας διορία 24 ωρών ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα εργαστήρια, εκ των οποίων οι δύο είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατοτης Μάρθης, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Ψαρόπουλου, και της Φραντζέσκας Μπέζα.

Παράλληλα, είχε δοθεί προθεσμία δύο ημερών, ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες-χημικοί που θα συνέδραμαν τους διορισμένους ιατροδικαστές, ενώ εφιστάτο η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς όπως «οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)».

Με την μερική ανάκληση, επί της ουσίας η αρμόδια Εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο πλημμελειοδικών την απόρριψη των τριών προσφυγών, επικαλούμενη απορρίψεις αιτήσεων εκταφής του Παύλου Ασλανίδη και προηγούμενα βουλεύματα του Δικαστικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας – Πολύωρη απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη

zelensky yermak ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Oδηγία σοκ του Ζελένσκι στους υπουργούς του: «Ετοιμαστείτε για άλλα 3 χρόνια πολέμου» – Οι διαπραγματεύσεις ως στάχτη στα μάτια του Τραμπ

kefalogianni 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

tempi fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές της κόρης της Καρυστιανού και της Φραντζέσκας Μπέζα

USS Gerald R. Ford
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πέρασε το Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 16:44
fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας – Πολύωρη απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη

zelensky yermak ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Oδηγία σοκ του Ζελένσκι στους υπουργούς του: «Ετοιμαστείτε για άλλα 3 χρόνια πολέμου» – Οι διαπραγματεύσεις ως στάχτη στα μάτια του Τραμπ

kefalogianni 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

1 / 3