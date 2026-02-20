Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές της κόρης της Καρυστιανού και της Φραντζέσκας Μπέζα

Σε ανάκληση της παραγγελίας της που αφορούσε εκταφές θυμάτων των Τεμπών προχωρά με απόφασή της η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, μετά το εξώδικο, που απέστειλαν συγγενείς θυμάτων από την τραγωδία.

Ο λόγος της ανάκλησης είναι η διαφωνία που προέκυψε με τους συγγενείς σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Οι συγγενείς ζητούν οι σοροί των οικείων τους να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού προκειμένου να διεξαχθούν σύνθετες εξετάσεις.

Οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, Δημήτρης Μπέζας και η σύζυγός του Φωτεινή Κοκκάλα, επέδωσαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας απαιτώντας «να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12:00».

Συγκεκριμένα ζητείται από την Εισαγγελία να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, καταγγέλλουν τη διαδικασία ως «κοροϊδία» και «εμπαιγμό», επισημαίνοντας ότι οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, η εισαγγελία με εντολή είχε αποφασίσει να μην πραγματοποιηθούν τρεις εκταφές, των Π. Χατζηχαραλάμπους, Ι. Βουτσινά και Αγγ. Τηλκερίδη, ωστόσο σύμφωνα με το έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα το topontiki.gr, η εισαγγελέας τόνιζε πως οι υπόλοιπες εκταφές που είχαν παραγγελθεί θα γίνονταν κανονικά.

Η εισαγγελία είχε δώσει διαταγή για εννέα εκταφές σορών, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δίνοντας διορία 24 ωρών ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα εργαστήρια, εκ των οποίων οι δύο είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο: της Μάρθης, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Ψαρόπουλου, και της Φραντζέσκας Μπέζα.

Παράλληλα, είχε δοθεί προθεσμία δύο ημερών, ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες-χημικοί που θα συνέδραμαν τους διορισμένους ιατροδικαστές, ενώ εφιστάτο η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς όπως «οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)».

Με την μερική ανάκληση, επί της ουσίας η αρμόδια Εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο πλημμελειοδικών την απόρριψη των τριών προσφυγών, επικαλούμενη απορρίψεις αιτήσεων εκταφής του Παύλου Ασλανίδη και προηγούμενα βουλεύματα του Δικαστικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού.