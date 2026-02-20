Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας – Πολύωρη απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη

Τρεις ώρες διήρκεσε η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου βαρυποινίτη, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού την περασμένη Κυριακή, 15/2.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 38χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, όπου υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας και ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα βαρυποινίτη.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται πως το 43χρονο θύμα τον προσέγγισε προκειμένου να συναντηθεί με τον αρχιφύλακα, επικαλούμενο ότι επιθυμούσε βοήθεια για την εξεύρεση συνηγόρου. Έτσι, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατέληξαν να βρεθούν όλοι μαζί στο αρχιφυλακείο.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του 38χρονου, σε δηλώσεις προς δημοσιογράφους, ανέφερε ότι έχει ζητηθεί να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, με στόχο να επιβεβαιωθούν όσα έχουν ήδη καταθέσει στις ανακριτικές Αρχές.

Λίγο πριν από τις 14:30, στο Δικαστήριο προσήλθε και ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην υπόθεση, και οδηγήθηκε με τη σειρά του στο γραφείο του ανακριτή.

Ο συνήγορός του, μιλώντας στους εκπροσώπους των Μέσων, τόνισε πως ο εντολέας του δεν είχε γνώση για τις προθέσεις του 43χρονου θύματος, που φέρεται να είχε αρχικά πάνω του το όπλο του εγκλήματος με στόχο να το στρέψει κατά του αρχιφύλακα – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Κατά την ίδια πηγή, ο αρχιφύλακας παρακολούθησε στη συνέχεια σοκαρισμένος τον 38χρονο να αφοπλίζει και στη συνέχεια να πυροβολεί τον 43χρονο.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών, τόσο ο 38χρονος, όσο και ο αρχιφύλακας, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, ώστε να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή, 15/2, στις φυλακές Δομοκού. Τη στιγμή του περιστατικού, στο αρχιφυλακείο, όπου έλαβε χώρα η δολοφονία, βρισκόταν ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης, που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018.

Παρών ήταν ακόμη ο διαβόητος κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα – γεγονός που ο ίδιος αρνείται, αλλά προέκυψε κατά την προανάκριση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, ο Βούλγαρος κρατούμενος επιτέθηκε και αφόπλισε τον 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη, ο οποίος φέρεται να είχε μεταβεί στον χώρο με σκοπό να σκοτώσει τον αρχιφύλακα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Βούλγαρος τον πυροβόλησε τρεις φορές, με δύο από τις σφαίρες να τον πλήττουν στο κεφάλι, προκαλώντας τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν σε βάθος τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Εξετάζεται εάν οι περιγραφές των τριών εμπλεκομένων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή αν πρόκειται για διαφορετικό σενάριο, όπως ενδεχόμενη «παγίδα θανάτου» που οργανώθηκε κατόπιν εξωτερικής εντολής και επιχειρείται να παρουσιαστεί ως τυχαίο περιστατικό αυτοάμυνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που να καταγράφουν το εσωτερικό του αρχιφυλακείου.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο θείο της 11χρονης Βασιλικής για τον βιασμό και τη δολοφονία της

Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Είναι 262, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού (photos)

Καθαρά Δευτέρα – Ξεκίνησε η έξοδος, αυξημένα τα μέτρα της τροχαίας από τις 16:00