search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 23:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 21:22

Δολοφονία βαρυποινίτη στo Δομοκό: Το υλικό από τις κάμερες «έκαψε» τον αρχιφύλακα – Τι αναφέρουν οι καταθέσεις για τον Ριζάι

18.02.2026 21:22
fylaki

Συνελήφθη για συνέργεια στη δολοφονία του Έλληνα βαρυποινήτη Αντώνη Παπαδάτου ο αρχφύλακας των Φυλακών Δομοκού.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείεας αλλά και οι μαρτυρικές καταθέσεις κατέρριψαν τον ισχυρισμό ότι ο Βούλγαρος ενέργησε για να προστατέψει τον αρχιφύλακα από τον Παπαδάτο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο Βούλγαρος να καλεί τον Παπαδάτο στο αρχιφυλακείο, λέγοντας ότι τον ζητά ο αρχιφύλακας. Το θύμα φορά σορτσάκι και μπλούζα, και δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να κουβαλά όπλο. 

Τι συμβαίνει με τον Αλκέτ Ριζάι

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται και Αλκέτ ο Ριζάι να κατευθύνεται στο αρχιφυλακείο.  Όμως άλλες καταθέσεις τον τοποθετούν εκεί και άλλες όχι.

Ο Βούλγαρος θα απολογηθεί την Παρασκευή (20/2). Ο ίδιος επιμένει ότι ο Παπαδάτος μάλωσε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και τράβηξε όπλο.

Διαβάστε επίσης

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: Τι ισχυρίστηκε στη μαραθώνια απολογία του – Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες από την Εύβοια που υπέστησαν ηλεκτροπληξία

Τραγουδούσαν και χόρευαν καθώς πήγαιναν στο απόσπασμα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τους 200 αγωνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή – Την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της, απαγόρευση κυκλοφορίας στο λιμάνι

Untitled-design-2-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71 – Το τριφύλλι πάτησε τον Δικέφαλο στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 23:02
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

1 / 3