Δολοφονία βαρυποινίτη στo Δομοκό: Το υλικό από τις κάμερες «έκαψε» τον αρχιφύλακα – Τι αναφέρουν οι καταθέσεις για τον Ριζάι

Συνελήφθη για συνέργεια στη δολοφονία του Έλληνα βαρυποινήτη Αντώνη Παπαδάτου ο αρχφύλακας των Φυλακών Δομοκού.
Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείεας αλλά και οι μαρτυρικές καταθέσεις κατέρριψαν τον ισχυρισμό ότι ο Βούλγαρος ενέργησε για να προστατέψει τον αρχιφύλακα από τον Παπαδάτο.
Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο Βούλγαρος να καλεί τον Παπαδάτο στο αρχιφυλακείο, λέγοντας ότι τον ζητά ο αρχιφύλακας. Το θύμα φορά σορτσάκι και μπλούζα, και δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να κουβαλά όπλο.
Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται και Αλκέτ ο Ριζάι να κατευθύνεται στο αρχιφυλακείο. Όμως άλλες καταθέσεις τον τοποθετούν εκεί και άλλες όχι.
Ο Βούλγαρος θα απολογηθεί την Παρασκευή (20/2). Ο ίδιος επιμένει ότι ο Παπαδάτος μάλωσε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και τράβηξε όπλο.
