Δολοφονία βαρυποινίτη στο Δομοκό: Συμβόλαιο θανάτου από τη Ζάκυνθο βλέπουν οι αρχές

Συμβόλαιο θανάτου με εντολέα άτομο που βρίσκεται στη Ζάκυνθο εξετάζουν οι αρχές για τη δολοφονία του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού.

Υπευνθυμίζεται ότι ο βαρυποινιτής δολοφονήθηκε στο αρχιφυλακείο από Βούλγαρο συγκρατούμενο του, ενώ σήμερα συνελήφθη και ο αρχιφύλακας για συνέργεια.

Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές δεν συνάδουν με τους ισχυρισμούς του Βούλγαρου και του αρχιφύλακα ότι ο Παπαδάτος τράβηξε πιστόλι.

Το θύμα δέχθηκε τρεις σφαίρες στο πρόσωπο, που φανερώνει ότι δεν είχε χρόνο να αντιδράσει. Παράλληλα, σωφρονιστικοί κατέθεσαν ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πέρασε την πόρτα του αρχιφυλακείου.

