search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 16:03

Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

18.02.2026 16:03
fylakes domokou

Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, έπειτα από ένταλμα του ανακριτή για συνέργεια στην δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.

Υπενθυμίζεται πως για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Βούλγαρος ισοβίτης που πυροβόλησε με πιστόλι και σκότωσε τον Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτο, μέσα σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, παρουσία του αρχιφύλακα των φυλακών το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Παρόντες εκείνη την ώρα στο περισταστικό ήταν εκτός από τον δράστη και το θύμα, ο αρχιφύλακας, καθώς και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Παπαδάτος φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε, σενάριο που δεν έπεισε τον ανακριτή και εξέδωσε ένταλμα για τον αρχιφύλακα.

Από την ανάλυση του βίντεο που υπάρχει από τους διαδρόμους μέσα στις φυλακές φαίνεται ο 43χρονος Έλληνας να βγαίνει από το κελί του, καθώς τον είχαν ενημερώσει ότι τον αναζητούσε ο αρχιφύλακας.

Από το κελί βγαίνει φορώντας σορτσάκι και μια μπλούζα, και από τις κινήσεις του δεν φαίνεται να έχει στην κατοχή του όπλο, όπως ισχυρίστηκαν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος ποινικός.

Όταν έφτασαν στο σημείο (το οποίο είναι «τυφλό» από κάμερες), σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ο σωφρονιστικός υπάλληλος και ο Βούλγαρος, ο 43χρονος επιτέθηκε στον πρώτο με σκοπό να τον πυροβολήσει.

Τότε ο Βούλγαρος τον αφόπλισε, όμως αντί να τον ακινητοποιήσει αποφάσισε να τον πυροβολήσει.

Μάλιστα, τον πυροβόλησε τρεις φορές, με δύο σφαίρες να πετυχαίνουν στο κεφάλι τον 43χρονο Έλληνα ισοβίτη.

Διαβάστε επίσης:

Ευελπίδων: Ανθρωποκυνηγητό για τον κρατούμενο που απέδρασε – Φέρεται να μην φορούσε χειροπέδες

Χρήστος Μάστορας: Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Μακάρι να γινόταν σήμερα»

Τέμπη: Διορία 24 ωρών για να δηλωθούν τα εργαστήρια για τις εξετάσεις στις σορούς – Προσφυγή από τους οργισμένους συγγενείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

koutsoymbas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

BRAD_PITT_WOLFES
LIFESTYLE

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:12
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

1 / 3