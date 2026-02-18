Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, έπειτα από ένταλμα του ανακριτή για συνέργεια στην δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.

Υπενθυμίζεται πως για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Βούλγαρος ισοβίτης που πυροβόλησε με πιστόλι και σκότωσε τον Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτο, μέσα σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, παρουσία του αρχιφύλακα των φυλακών το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Παρόντες εκείνη την ώρα στο περισταστικό ήταν εκτός από τον δράστη και το θύμα, ο αρχιφύλακας, καθώς και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Παπαδάτος φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε, σενάριο που δεν έπεισε τον ανακριτή και εξέδωσε ένταλμα για τον αρχιφύλακα.

Από την ανάλυση του βίντεο που υπάρχει από τους διαδρόμους μέσα στις φυλακές φαίνεται ο 43χρονος Έλληνας να βγαίνει από το κελί του, καθώς τον είχαν ενημερώσει ότι τον αναζητούσε ο αρχιφύλακας.

Από το κελί βγαίνει φορώντας σορτσάκι και μια μπλούζα, και από τις κινήσεις του δεν φαίνεται να έχει στην κατοχή του όπλο, όπως ισχυρίστηκαν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος ποινικός.

Όταν έφτασαν στο σημείο (το οποίο είναι «τυφλό» από κάμερες), σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ο σωφρονιστικός υπάλληλος και ο Βούλγαρος, ο 43χρονος επιτέθηκε στον πρώτο με σκοπό να τον πυροβολήσει.

Τότε ο Βούλγαρος τον αφόπλισε, όμως αντί να τον ακινητοποιήσει αποφάσισε να τον πυροβολήσει.

Μάλιστα, τον πυροβόλησε τρεις φορές, με δύο σφαίρες να πετυχαίνουν στο κεφάλι τον 43χρονο Έλληνα ισοβίτη.

