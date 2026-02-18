Χρήστος Μάστορας: Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Μακάρι να γινόταν σήμερα»

Για τέταρτη φορά πήρε αναβολή η δίκη του γνωστού τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα στην οποία κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, λόγω παρέλευσης του ωραρίου.

Ο τραγουδιστής έδωσε το παρών στην Ευελπίδων ενώ τον συνόδευαν ο δικηγόρος του καθώς και μέλη του συγκροτήματος «Μέλισσες».

Παρών ήταν και ο αστυνομικός ο οποίος έκανε το μπλόκο στον τραγουδιστή, από τον οποίο εκείνος επιχείρησει να ξεφύγει.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου, ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

