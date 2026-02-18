search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 15:48

Χρήστος Μάστορας: Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Μακάρι να γινόταν σήμερα»

18.02.2026 15:48
mastoras evelpidon

Για τέταρτη φορά πήρε αναβολή η δίκη του γνωστού τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα στην οποία κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, λόγω παρέλευσης του ωραρίου.

Ο τραγουδιστής έδωσε το παρών στην Ευελπίδων ενώ τον συνόδευαν ο δικηγόρος του καθώς και μέλη του συγκροτήματος «Μέλισσες».

Παρών ήταν και ο αστυνομικός ο οποίος έκανε το μπλόκο στον τραγουδιστή, από τον οποίο εκείνος επιχείρησει να ξεφύγει.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου, ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Διορία 24 ωρών για να δηλωθούν τα εργαστήρια για τις εξετάσεις στις σορούς – Προσφυγή από τους οργισμένους συγγενείς

Σε «Red Code» η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Υψηλός κίνδυνος για πλημμύρες

Νέα Πέραμος: Αυτό είναι το καμμένο αυτοκίνητο των δολοφόνων του 27χρονου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

koutsoymbas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

BRAD_PITT_WOLFES
LIFESTYLE

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Photo quiz
ADVERTORIAL

Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.) – Ποιοι διέπρεψαν και ποιοι έμειναν… μετεξεταστέοι στην κρητική διάλεκτο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:07
xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

koutsoymbas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

1 / 3