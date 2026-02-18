search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026
18.02.2026 15:33

Σε «Red Code» η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Υψηλός κίνδυνος για πλημμύρες

18.02.2026 15:33
Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα, Τετάρτη 18/2, έως και τη Δευτέρα, 23/2, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, καθώς και της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης ”Red Code” από σήμερα Τετάρτη 18.02.2026 έως και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

