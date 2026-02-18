Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά στον χώρο της επιχείρησης με αλουμίνια είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενώ για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο σημείο βρίσκονται επτά οχήματα με 21 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026

Διαβάστε επίσης:

Σύλληψη 19χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης

Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε στη θάλασσα με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του – «Παραλίγο να είχα πνιγεί» (video)

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο Τζιωρτζιώτης, υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια