Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Η πυρκαγιά στον χώρο της επιχείρησης με αλουμίνια είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενώ για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Στο σημείο βρίσκονται επτά οχήματα με 21 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση.
