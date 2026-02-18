search
18.02.2026 13:40

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο Τζιωρτζιώτης, υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια

18.02.2026 13:40
dikastiria-trikala-kosmos-tziortziotis

Απολογείται σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης ο οποίος προσήχθη από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. 

Οι δικηγόροι χθες πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων υπάρχουν συγκεντρωμένοι για να εκφράσουν συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

