Βιολάντα: Στον ανακριτή ο Τζιωρτζιώτης, υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια

Απολογείται σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης ο οποίος προσήχθη από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων.

Οι δικηγόροι χθες πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων υπάρχουν συγκεντρωμένοι για να εκφράσουν συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Διαβάστε επίσης:

Σε 24ωρη απεργία η ΠΝΟ στις 28 Φεβρουαρίου – Δένουν τα πλοία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

ΕΟΠΥΥ: Πλήρης κάλυψη δαπανών υγείας που δεν συνταγογραφούνται στους τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών

Λεωφόρος Συγγρού: Έσπασε αγωγός λυμάτων στο ύψος της Χαροκόπου – Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσοσμία (video)