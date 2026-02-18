search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 14:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 13:28

Σε 24ωρη απεργία η ΠΝΟ στις 28 Φεβρουαρίου – Δένουν τα πλοία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

18.02.2026 13:28
demena-ploia

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 επιβάτες, σε ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τη σημασία της ασφάλειας στις μεταφορές.

Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημειώνει επίσης ότι «η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές».

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΠΥΥ: Πλήρης κάλυψη δαπανών υγείας που δεν συνταγογραφούνται στους τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών

Λεωφόρος Συγγρού: Έσπασε αγωγός λυμάτων στο ύψος της Χαροκόπου – Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσοσμία (video)

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nato trumpo new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν – Το περιθώριο των 15 ημερών και τα σημάδια που δείχνουν επίθεση

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Akylas και «Ferto» ένα κλικ από την κορυφή των προγνωστικών για την πρώτη θέση

KANNAVI_SNUK
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 19χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης

zoi_konstantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπηχτές Ζωής για Τσίπρα μέσω Βελόπουλου: «Πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, αλλά μία είναι η καπετάνισσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 14:58
nato trumpo new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν – Το περιθώριο των 15 ημερών και τα σημάδια που δείχνουν επίθεση

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Akylas και «Ferto» ένα κλικ από την κορυφή των προγνωστικών για την πρώτη θέση

1 / 3