ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 13:02
ΕΛΛΑΔΑ

18.02.2026 12:09

Λεωφόρος Συγγρού: Έσπασε αγωγός λυμάτων στο ύψος της Χαροκόπου – Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσοσμία (video)

18.02.2026 12:09
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου, καθώς έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με ιδιαίτερη δυσκολία στο ρεύμα της Συγγρού προς Πειραιά.

Oι οδηγοί καλούνται να περνάνε με προσοχή από το σημείο για να αποφευχθούν ατυχήματα.

Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το συμβάν.

Τέλος, η δυσοσμία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό… ασθενοφόρο!

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΠΥΥ: Πλήρης κάλυψη δαπανών υγείας που δεν συνταγογραφούνται στους τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών

BUSINESS

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

ΣΙΝΕΜΑ

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian

ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι – Αποκριάτικο έπαθλο 150.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα

ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

