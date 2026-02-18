Λεωφόρος Συγγρού: Έσπασε αγωγός λυμάτων στο ύψος της Χαροκόπου – Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσοσμία (video)

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου, καθώς έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με ιδιαίτερη δυσκολία στο ρεύμα της Συγγρού προς Πειραιά.

Oι οδηγοί καλούνται να περνάνε με προσοχή από το σημείο για να αποφευχθούν ατυχήματα.

Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το συμβάν.

Τέλος, η δυσοσμία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη.

