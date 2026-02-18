Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό… ασθενοφόρο!

Ένας οδηγός ασθενοφόρου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην περιοχή του Καλοχωρίου.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν στον 41χρονο οδηγό Ι.Χ. ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας, διαπίστωσαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Κατά πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις «έδειξαν» 0,8 και 1,20 mg/l.

Ο οδηγός θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

