ΕΛΛΑΔΑ

18.02.2026 09:16

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό – Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

18.02.2026 09:16
asthenoforo

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία της Σκιάθου από τον ξαφνικό θάνατο της 38χρονης Κωνσταντίνας Κατσούρα, μητέρας τριών παιδιών, εκ των οποίων δύο αγόρια και ένα νεογέννητο κοριτσάκι μόλις 20 ημερών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, η άτυχη γυναίκα είχε διακομισθεί πριν μία εβδομάδα με βαρύ εγκεφαλικό στο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο η κατάσταση της είχε εμφανίσει βελτίωση.

Όμως το πρωί της Τρίτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία και εξέπνευσε.

Θλίψη για τον θάνατο της Κωνσταντίνας στην Σκιάθο

Οι κάτοικοι του νησιού δεν μπορούν να πιστέψουν το δυσάρεστο γεγονός, καθώς η Κωνσταντίνα ήταν γνωστή για την καλοσύνη και το χαμόγελό της και ιδιαίτερα αγαπητή.

Εργαζόταν ως ξενοδοχοϋπάλληλος και το τελευταίο διάστημα σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε ενεργά στην κοινωνική ζωή και σε εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, στο ψηφοδέλτιο «Σκιάθος για όλους».

