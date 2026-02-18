Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη, επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προϊσταμένη – κατά το παρελθόν – στον ΟΠΕΚΑ είναι το «πρόσωπο-κλειδί» στην έρευνα για τα μαϊμού επιδόματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε δημοσίως χθες το μεσημέρι με την ανακοίνωση της Αρχής Διαφάνειας που αναφερόταν στην υπόθεση, το πώς ξεκίνησε η έρευνα, τις κινήσεις που προκάλεσαν υποψία και τα αποτελέσματα αυτής με τα ύποπτα επιδόματα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν όλα ξεκίνησαν το 2023, όταν διοικητής του ΟΠΕΚΑ ήταν ο σημερινός γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλουμής, ο οποίος κίνησε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2020-2023, έπειτα από καταγγελίες για παράτυπες εγκρίσεις του επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Αφορμή για τις υποψίες στάθηκε η συστηματική παρουσία αποσπασμένης υπαλλήλου στα γραφεία του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του Οργανισμού, η Αναστασία Χατζηδάκη, πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που υπηρετούσε στον Οργανισμό ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης,ήταν αποσπασμένη στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη.

Η Χατζηδάκη ήταν γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, η οποία παύθηκε από τη θέση αυτή τον Φεβρουάριο του 2025. Είχε αναλάβει τον Νοέμβριο του 2022..

Πλήθος παραβάσεων στον ΟΠΕΚΑ: «Μοίραζε» παράτυπα επιδόματα ύψους 1.860.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ο συστημικός έλεγεχος που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ αποκάλυψε πλήθος παραβάσεων με συνολικό ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων ύψους 1.860.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε Συστημικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ τα έτη 2024-2025 με περίοδο ελέγχου διαστήματος από 10.01.2020 έως 31.12.2022 σχετικά με τη νομιμότητα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 €.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 €.

Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 €.

Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 €.

Διαβάστε επίσης

«Βιολάντα»: Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης – Στοιχεία «φωτιά» στη δικογραφία, οργή για τους «υπερασπιστές» Τζιωρτζιώτη (videos)

Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό – Τρεις τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Στο εδώλιο σήμερα ο Χρήστος Μάστορας για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ