«Βιολάντα»: Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης – Στοιχεία «φωτιά» στη δικογραφία, οργή για τους «υπερασπιστές» Τζιωρτζιώτη (videos)

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι (18/2), ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα».

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην χιλίων σελίδων δικογραφία να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τον ίδιο.

Από τις καταθέσεις εργαζομένων αλλά και από άλλα στοιχεία προκύπτει ότι η ιδιοκτησία γνώριζε εδώ και πολύ καιρό ότι υπήρχε μυρωδιά προπανίου στο εργοστάσιο, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ελέγχουν εξονυχιστικά και τα άλλα δύο εργοστάσια της βιομηχανίας μπισκότων, σε Τρίκαλα και Λάρισα, εντοπίζοντας παραλείψεις και παρατυπίες.

Ειδικότερα, στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα εντοπίστηκε «αποθήκη – φάντασμα», δεν υπήρχε πυρασφάλεια, ενώ στο δεύτερο στα Τρίκαλα βρέθηκε ένας χώρος 1.500 τετραγωνικών, μια επέκταση, που επίσης, δεν ήταν δηλωμένη.

Η μαρτυρία του φύλακα

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του φύλακα ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης.

Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο φύλακας.

Οργή για τους «υπερασπιστές» Τζιωρτζιώτη

Παράλληλα, οργή έχει προκαλέσει η συγκέντρωση περίπου 80 εργαζομένων του εργοστασίου «Βιολάντα» υπέρ του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη έξω από Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων την Τρίτη (17/2).

Όπως όμως κατήγγειλε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, οι συγκεντρώσεις υποστήριξης μόνο αυθόρμητες δεν ήταν αλλά αντιθέτως έγιναν κατόπιν πιέσεων της διοίκησης του εργοστασίου.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια δεν πληρώνονταν υπερωρίες, νυχτερινά ή αργίες.

Πάντως, οι πιέσεις που φαίνεται ότι δέχονται οι εργαζόμενοι της Βιολάντα πρέπει να είναι ασφυκτικές καθώς, σύμφωνα με το trikalavoice, 256 συνολικά εργαζόμενοι υπογράφουν ανακοίνωση στήριξης του Κώστα Τζιωρτζιώτη.

Μεταξύ άλλων τονίζουν ότι τους έχει στηρίξει ως εργοδότης και η εικόνα που έχει παρουσιαστεί δημόσια «δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε. Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.

Τρίκαλα 17.02.2026».

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό – Τρεις τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Στο εδώλιο σήμερα ο Χρήστος Μάστορας για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Πολυτεχνική Σχολή (video/photos)