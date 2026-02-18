search
18.02.2026 07:40

Στο εδώλιο σήμερα ο Χρήστος Μάστορας για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

18.02.2026 07:40
xristos-mastoras

Ενώπιον του δικαστηρίου θα βρεθεί σήμερα ο Χρήστος Μάστορας, για την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ομόνοια, που είχε προκαλέσει αίσθηση τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για σοβαρές κατηγορίες.

Ο Χρήστος Μάστορας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Ομόνοια, κατόπιν ελέγχου της Τροχαίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ακινητοποιήθηκε σε επόμενο σημείο ελέγχου.

Η δικογραφία

Σε βάρος του Χρήστου Μάστορα σχηματίστηκε δικογραφία. Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας, με τον Μάστορα να αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αδικήματα που προέκυψαν μετά τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο του 2025.

Αν και η δίκη έπρεπε να έχει ήδη εκδικαστεί, είχε καθυστερήσει λόγω δύο αναβολών: η πρώτη για λόγους τραυματισμού του αστυνομικού μάρτυρα και η δεύτερη εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας του τραγουδιστή.

Η διαδικασία αναμένεται να τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, καθώς το κοινό περιμένει να δει την τελική απόφαση.

