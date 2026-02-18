Για δεύτερη ημέρα τα ταξί τραβούν χειρόφρενο: Μεγαλώνει το χάσμα με τον Κυρανάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για δεύτερη ημέρα θα μείνει χωρίς ταξί όλη η Ελλάδα, καθώς οι αυτοκινητιστές απεργούν. Στην Αθήνα η απεργία θα ισχύσει την Πέμπτη (19/2).
Σήμερα οι αυτοκινητιστές θα κάνουν πορεία με τα οχήματα τους προς το Αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη θα κάνουν πορεία πεζή προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνάντηση που είχε χθες Τρίτη (17/2) το προεδρείο του ΣΑΤΑ με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη επικράτησε πολεμικό κλίμα. Βγαίνοντας από το υπουργείο ο πρόεδρος, Θύμιος Λυμπερόπουλος διεμήνυσε «για εμάς δεν υπάρχει πια Κυρανάκης».
Ο Λυμπερόπουλος κατηγγειλε ότι ο αναπληρωτής υπουργός τον αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα». «Αυτή η αλαζονεία δεν είναι απλώς προσωπική επίθεση -είναι η επίσημη γραμμή των συμφερόντων που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος υπουργός εναντίον όλων των εργαζομένων στον κλάδο των ταξί. Το νομοσχέδιο αυτό, είναι γεμάτο παγίδες για τα ταξί και δώρα για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και την αγαπημένη του ψηφιακή πλατφόρμα», σημείωνε το ΣΑΤΑ.
Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και την τουριστική περιόδο.
