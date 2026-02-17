Καταθέσεις «φωτιά» για Βιολάντα: Επικίνδυνα καλώδια, θαμμένοι σωλήνες, αποθήκες-φαντάσματα κι ένας υδραυλικός για το προπάνιο χωρίς… πτυχίο

Καταθέσεις – κόλαφος για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, στο οποίο σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες, τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» είναι μερικά από τα όσα ισχυρίστηκαν οι εργαζόμενοι, αναφερόμενοι στη διαρροή προπανίου, που όπως αποδείχθηκε ήταν πολύμηνη και για την οποία οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν διαρκώς, χωρίς όμως να εισακούγονται, με τη γνωστή τραγική κατάληξη.

«Τις τελευταίες 15 μέρες πριν τη φωτιά είχα παρατηρήσει μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτηρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου αλλά ούτε και μια καθαρή οσμή αερίου», σημείωσε εργαζόμενη, τη μαρτυρία της οποίας παρουσιάζει το EΡΤNews.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η μαρτυρία 50χρονου υδραυλικού από τα Τρίκαλα, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η σύνδεση εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κεντρικό κτίριο της επιχείρησης.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο υδραυλικός φέρεται να ανέφερε ότι κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας προκειμένου να αναλάβει τη σύνδεση της δεξαμενής, χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων, με τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν έφτασε στον χώρο είχε ήδη διαμορφωθεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου, το οποίο εκτεινόταν από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού κτιρίου, ενώ του ανατέθηκε η τοποθέτηση σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων, ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Κατά τα λεγόμενά του, ο ίδιος πρότεινε να επενδυθεί το αυλάκι με σκυρόδεμα τόσο στη βάση όσο και στα πλευρικά τοιχώματα, ώστε ο αγωγός να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Επιπλέον, εισηγήθηκε την εγκατάσταση μεταλλικού φρεατίου, προκειμένου να διασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν θα προχωρούσαν και ότι την ευθύνη για τη συνέχεια θα την αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός.

Παρά τις ενστάσεις του, όπως είπε, τελικά προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα.

«Μου είπε να λέω ότι η μυρωδιά έρχεται από τον βόθρο» είπε ο εκτελών χρέη υδραυλικού

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Εργαζόμενη του εργοστασίου ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπήρχε έντονη οσμή ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου και να καλύπτεις τη μύτη σου. Το ανέφερα στον κ. (…) και μου απάντησε ότι οι ανώτεροι του ανέφεραν ότι είναι οσμή από τον υπόνομο».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Πώς προκλήθηκε ο σπινθήρας

Εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη ηλεκτρολόγου ισχυρίζεται πως ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη μπορεί να προκληθεί κατά την ενεργοποίηση του ρελέ.

«Ναι, είναι δυνατόν να γίνει αυτό γιατί υπάρχει ρελέ ενεργοποίησης φορτίου… Εγώ μια φορά είχα ανοίξει το συγκεκριμένο ηλεκτρολογικό κουτί και είχα δει το ρελέ και τον πιεσοστάτη, τα οποία ήταν απλού τύπου, όχι αντιεκρηκτικά», σχολίασε ηλεκτρολόγος.

Οι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους υποστηρίζουν ότι η έντονη οσμή υπήρχε επί μήνες χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα από τους υπεύθυνους.

Τα ευρήματα των ειδικών

Σε φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε το ΕΡΤnews αποτυπώνεται εμφανώς διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου, τοποθετημένο απευθείας πάνω στο έδαφος, χωρίς καμία στεγανοποίηση και με σημάδια σοβαρής φθοράς.

Την ίδια στιγμή, στο τοπογραφικό σχέδιο του εργοστασίου καταγραφόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν αποτύπωσε τον υπόγειο χώρο στο σχεδιάγραμμα φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, αλλά δεν τον συμπεριέλαβε, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν βρισκόταν σε λειτουργία και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

Κενά ασφαλείας στη διακοπή παροχής αερίου

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η βάνα διακοπής της παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής. Επιπλέον, δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση.

Εμπειρογνώμονες που πραγματοποίησαν αυτοψία εκτιμούν ότι ακόμη και στην περίπτωση ύπαρξης ανιχνευτών διαρροής εντός του κτιρίου, η αποτελεσματικότητά τους θα ήταν περιορισμένη, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν υπήρχε δυνατότητα αυτόματης διακοπής της παροχής αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.

Επικίνδυνα τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος για τους εργαζόμενους

Την ίδια ώρα εργαζόμενη στο εργοστάσιο και μητέρα θύματος καταγγέλει ότι ποτέ δεν διενεργήθηκε έλεγχος για τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος που «προκαλούσαν ηλεκτροπληξία» στους εργαζόμενους.

«Ειχα ενημερώσει για την οσμή και με διαβεβαίωναν ότι θα φωνάξουν τον υδραυλικό να το κοιτάξει. Ήρθε ο δυραυλικός αλλά κι αυτός διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει οσμή», είπε μιλώντας στο Mega.

«Εκτός από την οσμή στην γραμμή παραγωγής τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος επί του δαπέδου προκαλούσαν ηλεκτροπληξια στους εργαζόμενους. Είχε τύχει και σε μένα την ίδια. Με είχε χτυπήσει το ρεύμα και μούδιαζε το χέρι μου. Με ενημέρωσαν ότι θα έρθει έλεγχος από τον ΕΦΕΤ αλλά ουδέποτε ήρθε στην Β΄πτέρυγα για έλεγχο», κατήγγειλε.

Ευθύνες σε όσους υπέγραφαν τα έγγραφα θα επικαλεστεί ο ιδιοκτήτης στην απολογία του

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί. Εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων σε ένδειξη συμπαράστασης, ενώ άλλοι επέκριναν όσους συμπαραστάθηκαν στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, καθώς σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες.

Την ίδια ώρα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της Περιφέρειας πραγματοποιούσαν σαρωτικούς ελέγχους σε όλες τις μονάδες παραγωγής της εταιρείας.

Οι δικηγόροι ζήτησαν την προθεσμία, έστω μιας ημέρας, ώστε να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Στόχος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να μεταθέσουν την ευθύνη στους υπογράφοντες τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

«Σφραγίστηκε» και η μονάδα Vitafree της ίδιας εταιρείας

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις επεκτάθηκαν και στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, τη μονάδα VitaFree, η οποία επίσης σφραγίστηκε.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση έλλειψης πιστοποιητικού πυρασφάλειας, καθώς και πιστοποιητικού για τις δεξαμενές. Τη Δευτέρα, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε έλεγχο στις εγκαταστάσεις Vitafree, ιδιοκτησίας του ίδιου επιχειρηματία.

Ήδη από την Κυριακή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν ξεκινήσει εργασίες στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, οι οποίες ωστόσο διακόπηκαν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πραγματοποιούνταν εκσκαφές σε σημείο πλησίον δεξαμενών.

Λίγο αργότερα εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση για προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας, στην οποία αναφέρεται: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Έλεγχος ασφαλείας και στο τρίτο εργοστάσιο – Εντοπίστηκε αποθήκη-«φάντασμα» 400 μέτρων

Και το τρίτο εργοστάσιο της Βιολάντα στο Μακρυχώρι της Λάρισας γίνεται φύλλο και φτερό από κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης αλλά και της Πυροσβεστικής.

Οι ελεγκτές της Πυροσβεστικής αλλά και της Περιφέρειας ζήτησαν από τους υπευθύνους του εργοστασίου να τους δείξουν συγκεκριμένα σημεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ελέγχουν αν τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας, αλλά και κάθε κανόνας που αφορά στην ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου.

Παράλληλα, γίνεται και αντιπαραβολή των πιστοποιητικών και όλων των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από την ιδιοκτησία του εργοστασίου σε σχέση με αυτά που βλέπουν τα στελέχη που πραγματοποιούν τους ελέγχους.

Παρότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση φέρεται να λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και όχι με δεξαμενές αερίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι στον εγκεκριμένο φάκελο πυρασφάλειας δεν γίνεται αναφορά σε αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 300-400 τετραγωνικών μέτρων.

Μάλιστα, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η εν λόγω αποθήκη δεν φαίνεται να αποτυπώνεται ούτε στα πολεοδομικά σχέδια.

Μελέτη είχε διαπιστώσει ελλείψεις στη «Βιολάντα»

Στο μεταξύ, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο γραφείο Μηχανολόγων Μηχανικών είχε καταθέσει προσφορά που αφορούσε δύο κτίρια της βιομηχανικής μονάδας, μεταξύ αυτών και το κτήριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Στη μελέτη που συνόδευε την προσφορά καταγράφονταν σοβαρές επισημάνσεις για ελλείψεις και αποκλίσεις από τη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι αποστάσεις μεταξύ των δεξαμενών δεν συμβάδιζαν με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ στο υφιστάμενο δίκτυο δεν είχαν αποτυπωθεί οι περιμετρικές διαστάσεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Παράλληλα, γινόταν λόγος για πίεση άνω του επιτρεπτού ορίου που διερχόταν από τις σωληνώσεις. Στη μελέτη προτεινόταν η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας, λόγω του μεγέθους της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά υπήρχε και στην κατάσταση της υπόγειας σωλήνωσης, η οποία φέρεται να παρουσίαζε έντονη διάβρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τοποθέτησή της είχε γίνει χωρίς την τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας.

Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, ωστόσο δεν τον δήλωσε, καθώς, όπως είπε, δεν ήταν σε λειτουργία και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

