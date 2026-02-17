search
17.02.2026 19:19

Αγανάκτηση με τους… χειροκροτητές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Ξέσπασε περαστική, «δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες» (Video)

17.02.2026 19:19
violanda trikala perastiki- new

Απασφάλισε μια γυναίκα, αγανακτισμένη από το θέαμα όσων συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια των Τρικάλων για να συμπαρασταθούν στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα που απολογήθηκε στον ανακριτή για κακουργήματα, μετά και τον θάνατο 5 εργαζομένων στη φονική έκρηξη.

Η γυναίκα, καθώς περνούσε έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων και είδε τη σκηνή των επευφημιών, στάθηκε με το αυτοκίνητό της και άρχισε να διαμαρτύρεται προς αυτούς που είχαν συγκεντρωθεί για συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

«Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας». Η γυναίκα πρόσθεσε: «Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές».

Το περιστατικό έγινε γνωστό με ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες»

Η Κυρία Στέλλα με περίσσιο θάρρος και έκανε την διαφορά. Και αυτά είναι τα δικά της λόγια

“Εν θερμώ

Περνώντας με αυτοκίνητο από τα Δικαστήρια Τρικάλων, κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν ντροπή, αξιοπρέπεια κ.ά. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω. Ένας κάμεραμαν μου είπε να φύγω γιατί θα με δείρουν. Οι μπάτσοι χλιαροί.

“Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας”, τέτοια. Έμειναν παγωμένοι σαν να τα άκουγαν πρώτη φορά. Στο τέλος ένας-δύο κινήθηκαν προς το μέρος μου, αλλά ήμουν σαν να γύριζα από μάθημα πολεμικών τεχνών. Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα θα γύριζα σπίτι και θα έφτυνα στον καθρέφτη.

Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές”»

Ο επιχειρηματίας παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 18/2, με την απολογία του να μετατίθεται για αύριο στη μία το μεσημέρι. 

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων βρέθηκαν εργαζόμενοι του εργοστασίου, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη. Κατά την αποχώρησή του, το συγκεντρωμένο πλήθος τον καταχειροκρότησε και τον επευφημούσε.

