ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:29
ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026 16:24

Βιολάντα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – «Καίει» τον ιδιοκτήτη η κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα στο εργοστάσιο

17.02.2026 16:24
biolanta new

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόθεση της θανατηφόρας έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η μαρτυρία 50χρονου υδραυλικού από τα Τρίκαλα, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η σύνδεση εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κεντρικό κτίριο της επιχείρησης.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο υδραυλικός φέρεται να ανέφερε ότι κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας προκειμένου να αναλάβει τη σύνδεση της δεξαμενής, χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων, με τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν έφτασε στον χώρο είχε ήδη διαμορφωθεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου, το οποίο εκτεινόταν από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού κτιρίου, ενώ του ανατέθηκε η τοποθέτηση σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων, ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Οι τεχνικές προτάσεις που δεν υλοποιήθηκαν

Κατά τα λεγόμενά του, ο ίδιος πρότεινε να επενδυθεί το αυλάκι με σκυρόδεμα τόσο στη βάση όσο και στα πλευρικά τοιχώματα, ώστε ο αγωγός να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Επιπλέον, εισηγήθηκε την εγκατάσταση μεταλλικού φρεατίου, προκειμένου να διασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν θα προχωρούσαν και ότι την ευθύνη για τη συνέχεια θα την αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός.

Παρά τις ενστάσεις του, όπως είπε, τελικά προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα.

Τα ευρήματα των ειδικών

Σε φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε το ΕΡΤnews αποτυπώνεται εμφανώς διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου, τοποθετημένο απευθείας πάνω στο έδαφος, χωρίς καμία στεγανοποίηση και με σημάδια σοβαρής φθοράς.

Την ίδια στιγμή, στο τοπογραφικό σχέδιο του εργοστασίου καταγραφόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν αποτύπωσε τον υπόγειο χώρο στο σχεδιάγραμμα φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, αλλά δεν τον συμπεριέλαβε, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν βρισκόταν σε λειτουργία και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

Κενά ασφαλείας στη διακοπή παροχής αερίου

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η βάνα διακοπής της παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής. Επιπλέον, δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση.

Εμπειρογνώμονες που πραγματοποίησαν αυτοψία εκτιμούν ότι ακόμη και στην περίπτωση ύπαρξης ανιχνευτών διαρροής εντός του κτιρίου, η αποτελεσματικότητά τους θα ήταν περιορισμένη, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν υπήρχε δυνατότητα αυτόματης διακοπής της παροχής αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.

