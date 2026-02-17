search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026 15:40

Βιολάντα: Εν μέσω επευφημιών έφυγε από τα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης – Προς ανάκληση λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο με αποθήκη-«φάντασμα» 400 μέτρων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της «Βιολάντα», με τις Αρχές να προχωρούν σε διαδοχικούς ελέγχους και σφραγίσεις εγκαταστάσεων, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Ο επιχειρηματίας παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 18/2, με την απολογία του να μετατίθεται για αύριο στη μία το μεσημέρι. 

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων βρέθηκαν εργαζόμενοι του εργοστασίου, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη. Κατά την αποχώρησή του, το συγκεντρωμένο πλήθος τον καταχειροκρότησε και τον επευφημούσε.

Σφραγίστηκε και δεύτερη μονάδα στα Τρίκαλα

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις επεκτάθηκαν και στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, τη μονάδα VitaFree, η οποία επίσης σφραγίστηκε.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση έλλειψης πιστοποιητικού πυρασφάλειας, καθώς και πιστοποιητικού για τις δεξαμενές. Τη Δευτέρα, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε έλεγχο στις εγκαταστάσεις Vitafree, ιδιοκτησίας του ίδιου επιχειρηματία.

Ήδη από την Κυριακή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν ξεκινήσει εργασίες στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, οι οποίες ωστόσο διακόπηκαν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πραγματοποιούνταν εκσκαφές σε σημείο πλησίον δεξαμενών.

Λίγο αργότερα εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση για προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας, στην οποία αναφέρεται: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Προς ανάκληση και το εργοστάσιο στη Λάρισα

Την ίδια στιγμή, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών φαίνεται να βρίσκεται και η τρίτη μονάδα της «Βιολάντα», αυτή που λειτουργεί στη Λάρισα, με το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας να είναι ανοιχτό.

Παρότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση φέρεται να λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και όχι με δεξαμενές αερίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι στον εγκεκριμένο φάκελο πυρασφάλειας δεν γίνεται αναφορά σε αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 300-400 τετραγωνικών μέτρων

Μάλιστα, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η εν λόγω αποθήκη δεν φαίνεται να αποτυπώνεται ούτε στα πολεοδομικά σχέδια.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με την υπόθεση να λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις και τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για τις εξελίξεις.

