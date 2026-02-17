Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και τράκαρε 5 αυτοκίνητα

Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Η 36χρονη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η γυναίκα συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης 17/2 μία 36χρονη, αφού τράκαρε πέντε αυτοκίνητα με το όχημά της, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε στις 4:35 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, όταν η μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε ντόμινο, καθώς αυτό έπεσε πάνω σε άλλα τέσσερα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση σύμφωνα με πληροφορίες να δείχνει 0,78 mg αλκοόλ ανά λίτρο εμπνευσμένου αέρα και τη δεύτερη 0,83mg/l.

