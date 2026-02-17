Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο στην Πάρο

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάρου το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Νάουσα, με θύμα έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με το cyclades24,, ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σημειώθηκε το τροχαίο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ακόμη ένας 31χρονος και νοσηλευεται στο Νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού.

