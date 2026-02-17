search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 14:15

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

17.02.2026 14:15
mavrikis

Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα (απείθεια, απειλή, κατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπη πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας) ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Κατά με πληροφορίες, ο Μαυρίκης φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό το απόγευμα της Δευτέρας με έναν άλλον άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι του για να εντοπιστεί και να συλληφθεί αργότερα σε παρακείμενο χωράφι

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών την περίοδο του 1989, τον περασμένο Μάιο κατηγορήθηκε και για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού. Μετά την απολογία του, τότε του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με βραχιολάκι.

Διαβάστε επίσης:

Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη από το Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο στην Πάρο

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robert-duvall_1702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mareva_arveler
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

evropaiki enoso synodos 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε κι επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση

annapsaroudabenaki
ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη από το Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 14:23
robert-duvall_1702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mareva_arveler
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

1 / 3