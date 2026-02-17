Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα (απείθεια, απειλή, κατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπη πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας) ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Κατά με πληροφορίες, ο Μαυρίκης φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό το απόγευμα της Δευτέρας με έναν άλλον άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι του για να εντοπιστεί και να συλληφθεί αργότερα σε παρακείμενο χωράφι

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών την περίοδο του 1989, τον περασμένο Μάιο κατηγορήθηκε και για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού. Μετά την απολογία του, τότε του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με βραχιολάκι.

