Η κακοκαιρία σάρωσε τη δυτική Ελλάδα: Εκκενώσεις οικισμών και αποκλεισμοί από τις καθιζήσεις

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη δυτική, νότια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Προληπτική εκκεώνηση οικισμών στον Ταΰγετο

Στον Ταΰγετο καταγράφηκαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Χθες εκκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί Άνω Μεριά και Μαχαλάς. Οι κάτοικοι φιλοξενούνται σε συγγενείς και σε καταλύματα στην περιοχή της Αλαγονίας.

Ο δήμος Καλαμάτας έχει υποβάλει αίτημα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι προσπάθειες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν μόλις τελειώσει η κακοκαιρία.

Κατολισθήσεις και καθιζήσεις στην Κέρκυρα

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας και από την Κέρκυρα. Στο χωριό Σπαρτύλας είχαμε νέες κατολισθήσεις, ενώ από το χωριό Μπούκαρη μέχρι και τον Πετριτή, στο νότιο άκρο του νησιού, καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε καθιζήσεις. Μία λωρίδα κυκλοοφορίας είναι ανοιχτή στον δρόμο προς το Αχίλλείο.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων μαζί με τους τρεις Δημάρχους του νησιού θα μεταβούν αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να συναντήσουν τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο.

Υπερχείλησε ο Λούρος

Τις πληγές της μετρά και η Ήπειρος. Ανέβηκε η στάμθη του Λούρου ποταμού, μετατρέποντας τον κάμπο σε λίμνη.

Νέα κατολίσθηση καταγράφηκε στην περιοχή των Αγνάντων. Αποκομμένος παραμένει ο δρόμος από τη γέφυρα της Πλάκας προς Πράμαντα.

Μέχρι τις 12 το μεσημέρι υπήρχε έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Ηπείρου και συγκεκριμένα στις περιοχές Βοβούσα, Μηλιά Μετσόβου και Ανατολικό και στην περιοχή του Ζαγορίου.

Αποκλεισμένο το χωριό Μαζαράκι στην Ηλεία

Στην Ηλεία αποκλείστηκε το χωριό Μαζαράκι, λόγω των καθιζήσεις. Ο ένας κεντρικός δρόμος είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές τις προηγούμενες ημέρες, ενώ νέα υποχώρηση του εδάφους έθεσε εκτός λειτουργίας και τη δεύτερη είσοδο, καθιστώντας αδύνατη κάθε οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τους μαθητές στις μαθητές στην πλάτη τους μέσα από χωράφια, ώστε να πάνε στο σχολείο.

Ο οικισμός παραμένει χωρίς οδική πρόσβαση, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τις εκτιμήσεις των ειδικών για τα επόμενα βήματα και τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των κατοίκων.

Διαβάστε επίσης

Η κακοκαιρία πλήττει την Πελοπόννησο: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο, εκτεταμένες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο (Photos/Video)

Βιολάντα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – «Καίει» τον ιδιοκτήτη η κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα στο εργοστάσιο

«Δεν φοβόταν τίποτα, δεν τον σταματούσε τίποτα» λέει ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε στην Καισαριανή