Πολεμικό κλίμα μεταξύ Κυρανάκη και ΣΑΤΑ: Για κινητοποιήσεις την τουριστική περίοδο προειδοποιούν οι αυτοκινητιστές  

Ναυάγησε ο διάλογος μεταξύ του ΣΑΤΑ και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
Από σήμερα ξεκίνησε η τριήμερη απεργία που έχουν προκηρύξει οι αυτοκινητιστές. Το πρωί πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Στη συνάντηση που είχε το προεδρείο του σωματείου με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη επικράτησε πολεμικό κλίμα. Βγαίνοντας από το υπουργείο ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος διεμήνυσε «για εμάς δεν υπάρχει πια Κυρανάκης».
Ο ίδιος καταγγέλλει ότι ο αναπληρωτής υπουργός τον αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα». «Αυτή η αλαζονεία δεν είναι απλώς προσωπική επίθεση -είναι η επίσημη γραμμή των συμφερόντων που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος υπουργός εναντίον όλων των εργαζομένων στον κλάδο των ταξί. Το νομοσχέδιο αυτό, είναι γεμάτο παγίδες για τα ταξί και δώρα για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και την αγαπημένη του ψηφιακή πλατφόρμα», τονίζει το ΣΑΤΑ.
Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και το καλοκαίρι.
Οι αυτοκινητιστές ταξί θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τετάρτη, πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη θα κάνουν πορεία πεζή προς το Μέγαρο Μαξίμου.
