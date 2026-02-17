Πολεμικό κλίμα μεταξύ Κυρανάκη και ΣΑΤΑ: Για κινητοποιήσεις την τουριστική περίοδο προειδοποιούν οι αυτοκινητιστές  

Ναυάγησε ο διάλογος μεταξύ του ΣΑΤΑ και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Από σήμερα ξεκίνησε η τριήμερη απεργία που έχουν προκηρύξει οι αυτοκινητιστές. Το πρωί πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πολεμικό κλίμα και βαριοί χαρακτηρισμοί

Στη συνάντηση που είχε το προεδρείο του σωματείου με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη επικράτησε πολεμικό κλίμα. Βγαίνοντας από το υπουργείο ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος διεμήνυσε «για εμάς δεν υπάρχει πια Κυρανάκης».

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι ο αναπληρωτής υπουργός τον αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα». «Αυτή η αλαζονεία δεν είναι απλώς προσωπική επίθεση -είναι η επίσημη γραμμή των συμφερόντων που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος υπουργός εναντίον όλων των εργαζομένων στον κλάδο των ταξί. Το νομοσχέδιο αυτό, είναι γεμάτο παγίδες για τα ταξί και δώρα για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και την αγαπημένη του ψηφιακή πλατφόρμα», τονίζει το ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και το καλοκαίρι.

Τα αιτήματα τους

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).

Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Ζητούν επίσης την να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Οι αυτοκινητιστές ταξί θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τετάρτη, πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη θα κάνουν πορεία πεζή προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης

Περαστική τα βάζει με τους… χειροκροτητές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: «Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες» (Video)

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που εμπορεύεται τεκμήρια από εκτελέσεις αμάχων – Πούλησε 47.000 έγγραφα και αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ σε 10 χρόνια

Η κακοκαιρία σάρωσε τη δυτική Ελλάδα: Εκκενώσεις οικισμών και αποκλεισμοί από τις καθιζήσεις