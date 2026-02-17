search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 19:12

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που εμπορεύεται τεκμήρια από εκτελέσεις αμάχων – Πούλησε 47.000 έγγραφα και αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ σε 10 χρόνια

17.02.2026 19:12
kaisariani-234

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να φτάσουν στην Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντηθούν με τον Βέλγο συλλέκτη που είχε θέσει προς πώληση τις ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Η δημοπρασία των φωτογραφιών από την Πρωτομαγιά του ’44, από τον τόπο της θυσίας στην Καισαριανή, σχεδόν ογδόντα χρόνια μετά, διεκόπη και η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το υπουργείοΠολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτησή τους, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.  

Ο ίδιος ο συλλέκτης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα υπό το βάρος των αποκαλύψεων, δήλωσε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Belga πως προτίθεται να κρατήσει αποστάσεις μέχρι να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές.

Το υπουργείο Πολιτισμού θα αγοράσει τις φωτογραφίες, εάν είναι γνήσιες, και θα τις διάθεσει στη συνέχεια στην Βουλή των Ελλήνων για να τις διαχειριστεί αυτή όπως θέλει. Παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό «διάλογο» με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές» αναφέρει ο Tim de Craene, ο Βέλγος συλλέκτης, κάτοχος των φωτογραφιών.

Πρόκειται για έναν απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2015 μέσω μιας αμιγώς ηλεκτρονικής εταιρείας, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους συναδέλφους του στην περιοχή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Η επιχείρησή του ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ, διαθέτοντας έναν τεράστιο όγκο υλικού που αριθμεί περίπου 47.000 πωληθέντα τεμάχια μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τη φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 ανά μήνα.

Το δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας, υπό τον τίτλο «Οργή στην Ελλάδα για τον Βέλγο συλλέκτη», υπογραμμίζει τη βιαιότητα του περιεχομένου των φωτογραφιών. Μάλιστα, ο ίδιος ο έμπορος στις ηλεκτρονικές του καταχωρήσεις τοποθετούσε προειδοποιήσεις για σκληρές εικόνες, επισημαίνοντας την ύπαρξη εγκλημάτων πολέμου, πεσόντων στρατιωτών και νεκρών. Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα του εμφανιζόταν ως ένας αξιόπιστος χώρος για άτομα με ιστορικό ενδιαφέρον για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια εμπορευματοποίησης τεκμηρίων από εκτελέσεις αμάχων προκάλεσε άμεση διεθνή αντίδραση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς η κάθοδος των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων στη Φλάνδρα αναμένεται να ρίξει φως στη νομιμότητα της κατοχής αυτού του υλικού και στις περαιτέρω ενέργειες για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης.

Για πρώτη φορά ένα ντοκουμέντο από εκείνη την ημέρα, όταν οι δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές, δημιουργεί ένα άνοιγμα στον χρόνο, χαράσσει μια ρωγμή απ’ όπου περνά το φως και μαζί του το ρίγοςΤα πρόσωπα των μελλοθανάτων φαίνονται καθαρά. Μισάνοιχτα στόματα στο βάδισμα — τραγουδούν. Ένας υψώνει τη γροθιά. Η εικόνα παγώνει τον χρόνο: άνθρωποι που βαδίζουν προς τον θάνατο με το κεφάλι ψηλά, αλύγιστοι, σχεδόν ειρωνικοί απέναντι στη μοίρα τους.

Πρόκειται για τα μοναδικά μέχρι σήμερα οπτικά τεκμήρια από το Σκοπευτήριο Καισαριανής, ένα από τα πλέον απεχθή εγκλήματα των στρατευμάτων κατοχής των Γερμανών στην Ελλάδα την Πρωτομαγιά του 1944, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από αρχείο Γερμανού στρατιωτικού και να είχαν παραμείνει για δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή στη Γερμανία.

Εντωμεταξύ, το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους εικονιζόμενους στις φωτογραφίες, που έρχονται να προστεθούν σε δύο ακόμη που φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Η κακοκαιρία πλήττει την Πελοπόννησο: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο, εκτεταμένες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο (Photos/Video)

Βιολάντα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – «Καίει» τον ιδιοκτήτη η κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα στο εργοστάσιο

«Δεν φοβόταν τίποτα, δεν τον σταματούσε τίποτα» λέει ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε στην Καισαριανή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη stalker που παρενοχλούσε δημοσιογράφο επί 15 χρόνια – Της έστελνε δώρα και καλούσε στο σπίτι της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:27
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

1 / 3