Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που εμπορεύεται τεκμήρια από εκτελέσεις αμάχων – Πούλησε 47.000 έγγραφα και αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ σε 10 χρόνια

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να φτάσουν στην Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντηθούν με τον Βέλγο συλλέκτη που είχε θέσει προς πώληση τις ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Η δημοπρασία των φωτογραφιών από την Πρωτομαγιά του ’44, από τον τόπο της θυσίας στην Καισαριανή, σχεδόν ογδόντα χρόνια μετά, διεκόπη και η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το υπουργείοΠολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτησή τους, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

Ο ίδιος ο συλλέκτης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα υπό το βάρος των αποκαλύψεων, δήλωσε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Belga πως προτίθεται να κρατήσει αποστάσεις μέχρι να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές.

Το υπουργείο Πολιτισμού θα αγοράσει τις φωτογραφίες, εάν είναι γνήσιες, και θα τις διάθεσει στη συνέχεια στην Βουλή των Ελλήνων για να τις διαχειριστεί αυτή όπως θέλει. Παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό «διάλογο» με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές» αναφέρει ο Tim de Craene, ο Βέλγος συλλέκτης, κάτοχος των φωτογραφιών.

Πρόκειται για έναν απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2015 μέσω μιας αμιγώς ηλεκτρονικής εταιρείας, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους συναδέλφους του στην περιοχή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Η επιχείρησή του ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ, διαθέτοντας έναν τεράστιο όγκο υλικού που αριθμεί περίπου 47.000 πωληθέντα τεμάχια μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τη φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 ανά μήνα.

Το δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας, υπό τον τίτλο «Οργή στην Ελλάδα για τον Βέλγο συλλέκτη», υπογραμμίζει τη βιαιότητα του περιεχομένου των φωτογραφιών. Μάλιστα, ο ίδιος ο έμπορος στις ηλεκτρονικές του καταχωρήσεις τοποθετούσε προειδοποιήσεις για σκληρές εικόνες, επισημαίνοντας την ύπαρξη εγκλημάτων πολέμου, πεσόντων στρατιωτών και νεκρών. Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα του εμφανιζόταν ως ένας αξιόπιστος χώρος για άτομα με ιστορικό ενδιαφέρον για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια εμπορευματοποίησης τεκμηρίων από εκτελέσεις αμάχων προκάλεσε άμεση διεθνή αντίδραση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς η κάθοδος των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων στη Φλάνδρα αναμένεται να ρίξει φως στη νομιμότητα της κατοχής αυτού του υλικού και στις περαιτέρω ενέργειες για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης.

Για πρώτη φορά ένα ντοκουμέντο από εκείνη την ημέρα, όταν οι δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές, δημιουργεί ένα άνοιγμα στον χρόνο, χαράσσει μια ρωγμή απ’ όπου περνά το φως και μαζί του το ρίγος. Τα πρόσωπα των μελλοθανάτων φαίνονται καθαρά. Μισάνοιχτα στόματα στο βάδισμα — τραγουδούν. Ένας υψώνει τη γροθιά. Η εικόνα παγώνει τον χρόνο: άνθρωποι που βαδίζουν προς τον θάνατο με το κεφάλι ψηλά, αλύγιστοι, σχεδόν ειρωνικοί απέναντι στη μοίρα τους.

Πρόκειται για τα μοναδικά μέχρι σήμερα οπτικά τεκμήρια από το Σκοπευτήριο Καισαριανής, ένα από τα πλέον απεχθή εγκλήματα των στρατευμάτων κατοχής των Γερμανών στην Ελλάδα την Πρωτομαγιά του 1944, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από αρχείο Γερμανού στρατιωτικού και να είχαν παραμείνει για δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή στη Γερμανία.

Εντωμεταξύ, το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους εικονιζόμενους στις φωτογραφίες, που έρχονται να προστεθούν σε δύο ακόμη που φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί.

