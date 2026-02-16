Ρίγη συγκίνησης και δέος για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Ταυτοποιήθηκαν οι δύο πρώτοι στις φωτογραφίες (videos/photos)

Δέος και συγκίνηση έχουν προκαλέσει τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους ναζί την 1η Μαΐου 1944.

Και αυτό καθώς πρόκειται για τις πρώτες φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 82 ολόκληρα χρόνια μετά, από τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών.

Οι φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί προς πώληση στο eBay από ιδιώτη στο Βέλγιο και έγιναν γνωστές μέσα από την ομάδα στο Facebook «Greece at WWII Archives».

Η τιμή εκκίνησης των φωτογραφιών ποικίλλει, καθώς η χαμηλότερη ξεκινά από 36,5 ευρώ, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις και μετά από προσφορές ιδιωτών κάποιες έχουν ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ.

Οι 200 αγωνιστές, εκτελέστηκαν ως μέρος των αντιποίνων για την επίθεση ανταρτών του ΕΛΑΣ από διμοιρία του 8ου Συντάγματος Λακωνίας υπό τον ανθυπολοχαγό Μανώλη Σταθάκη του γερμανού υποστράτηγου Φράντς Κρεχ και τεσσάρων μελών της συνοδείας του στους Μολάους στις 27 Απριλίου του 1944.

Στην πλειονότητά τους είχε μεταφερθεί από την Ακροναυπλία και είχαν παραδοθεί στους ναζί από το καθεστώς Μεταξά (είχε πεθάνει το 1941).

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο πρώτοι εκτελεσθέντες

Την ώρα που από κάποιους είχε ανοίξει η κουβέντα γύρω από τη γνησιότητα των φωτογραφίων, φαίνεται ότι ταυτοποιήθηκαν οι δύο πρώτοι εκτελεσθέντες.

Πρόκειται για τον ψηλό άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο, ο οποίος ήταν ο Βασίλης Παπαδήμας, αδελφός του εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα.

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο.

Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στους κατακτητές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και κατόπιν στη Λάρισα, πριν οδηγηθεί τελικά στην εκτέλεση στην Καισαριανή.

Σε άλλη φωτογραφία διακρίνεται ένα νεαρό πρόσωπο που κάνει έναν μορφασμό σα να χαμογελά. Πρόκειται, για τον Ηλία Ρίζο του Δημητρίου, νέο παιδί, που δούλευε σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών, κουλουριών και ψωμιού στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα).

Όταν οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη, Έλληνες συνεργάτες τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν. Κρατήθηκε αρχικά στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και προσέκειντο στο ΚΚΕ.

Παράλληλα, ο σύλλογος εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού ζητάει η ταυτοποίηση, πιστοποίηση του υλικού και τη διερεύνηση της αυθεντικότητας και της προέλευσης να αναλάβει κάποιος κρατικός φορέας.

Παράλληλα, ζητάει να αγοραστούν από το ελληνικό Κράτος οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ως ιστορικά ντοκουμέντα μιας σκοτεινής περιόδου και να διαφυλαχθούν στα Αρχεία του Κράτους πριν χαθούν στα συρτάρια κάποιου συλλέκτη -όπως συμβαίνει συνήθως με τις φωτογραφίες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάλογο αίτημα έχει καταθέσει και ο Αλέξης Τσίπρας.

Από την πλευρά του το ΚΚΕ έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει άμεσα συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι «ευθύνη του κράτους να αποδοθούν εκεί που ανήκουν».

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, το μνημείο των εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή βανδαλίστηκε από άγνωστα άτομα. Ο δήμος ανακοίνωσε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα. Το μνημείο θα προστατεύεται επίσης από «όποιον εμποδίζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης».

Ο Δήμος Καισαριανής τονίζει ότι «η ιστορική μνήμη δεν ξεθωριάζει, όσο κι αν ενοχλεί κάποιους».

Ποιος φέρεται να τράβηξε τις φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες φέρονται σύμφωνα πάντα με τον πωλητή μέσω ebay να προέρχονται από την συλλογή του γερμανού λοχία Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε σε τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα.

Ο Χέρμαν Χόιερ ξεκίνησε ως λοχίας και διμοιρήτης, με συμμετοχή στην επίθεση στην Πολωνία το 1939, στη Γραμμή Ζίγκφριντ (σύνορα Γερμανίας με Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία έως τα σύνορα με την Ελβετία, ήταν η απάντηση στη Γραμμή Μαζινό) και στις επιθέσεις σε Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία.

Αποστρατεύτηκε το καλοκαίρι του 1940 και τον Σεπτέμβριο 1943 επιστρατεύτηκε ξανά. Στα τέλη του 1943 πέρα από τη Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα με τον στρατό κατοχής. Αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 1944 από τα Βαλκάνια σύμφωνα με την περιγραφή (η Αθήνα απελευθερώθηκε τον Οκτώβρη, έφυγε με την μονάδα του νωρίτερα). Σύμφωνα με τον πωλητή ο υπολοχαγός επέζησε του πολέμου.

Διαβάστε επίσης:

«Βιολάντα»: Στον ανακριτή αύριο Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, νεκρός ο οδηγός του ΙΧ

Κακοκαιρία: Kαθιζήσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Τζουμέρκα, νησιά του Αιγαίου και Ήπειρο