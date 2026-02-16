«Βιολάντα»: Στον ανακριτή αύριο Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη προκειμένου να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του, κατόπιν του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το πολυσέλιδο πόρισμα, που βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων, «δείχνει» ότι η έντονη οσμή προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο, ωστόσο – σύμφωνα με τις μαρτυρίες – οι προειδοποιήσεις και οι καταγγελίες φέρονται να αγνοήθηκαν, παρά τα σαφή σημάδια κινδύνου.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ενδέχεται να ζητήσει και να πάρει παράταση άλλων 48 ωρών και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΕΡΤnews για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει το πώς θα απολογηθεί, δηλαδή αν θα καταθέσει υπόμνημα ή αν θα καθίσει απέναντι από τον ανακριτή και θα δεχτεί τον καταιγισμό ερωτήσεων για τα κενά και τις παραλείψεις, αν τις γνώριζε και αν γνώριζε τις αιτίες πρόκλησης της πυρκαγιάς ή αν θα τα κάνει και τα δύο με υπόμνημα και με ερωταπαντήσεις.

Στον εισαγγελέα φάκελος της ΔΑΕΕ με 50 καταθέσεις

Ο ογκωδέστατος φάκελος της δικογραφίας που έχουν υποβάλλει στις εισαγγελικές Αρχές, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις, από εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, στελέχη της επιχείρησης, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος φέρεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος μέχρι στιγμής για την έκρηξη που έγινε στην επίμαχη πτέρυγα που διαλύθηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Ο φάκελος περιλαμβάνει και βιντεοληπτικό υλικό από τις ανασκαφές των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αλλά και φωτογραφίες από το σημείο.

Από τα οκτώ σημεία όπου έχουν σκάψει φαίνεται ότι υπάρχει προπάνιο, κάτι που αποδεικνύει ότι ήταν πολύμηνη η διαρροή, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους.

Ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια των δικηγόρων του ιδιοκτήτη και με βάση αυτόν προετοιμάζουν την απολογία τους για το πρωί της Τρίτης.

Ο διαβρωμένος σωλήνας έκανε το υπόγειο «βόμβα»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι καταθέσεις αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη από τον Ιούνιο, γεγονός που φανερώνει ότι το πρόβλημα υπήρχε πολύ πριν την τραγωδία. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις καταγγελίες των εργαζομένων, η ιδιοκτησία του εργοστασίου φέρεται να αγνόησε τα σημάδια του κινδύνου.

«Ο εργοστασιάρχης προφανώς γνώριζε προ 8μηνου ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη δεδομένου ο διορισμένος από την εισαγγελία πραγματογνώμονας κ. Δανικας κατέθεσε έγγραφο οικονομική προσφορά για να εγκατασταθεί ο καινούργιος σωλήνας, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία, ποια ήταν τα προβλήματα και φαίνεται να μην τα βρήκαν στα οικονομικά», είπε ακόμα ο κ. Πατούνας.

«Δεν έγινε κάποια εργασία μετά την ενημέρωση των υπευθύνων των βαρδιών για την οσμή διότι δεν σταμάτησε η οσμή», είπε στο ΕΡΤnews μία έργαζόμενη.

«Δεν έγινε ποτέ κάποια εργασία στο χώρο πριν από το συμβάν. Η μυρωδιά δεν σταμάτησε», είπε μία άλλη εργαζόμενη.

Μία άλλη εργαζόμενη του εργοστασίου δήλωσε πως δεν ήξερε καν την ύπαρξη υπογείου στο εργοστάσιο. «Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε υπόγειο, δεν το ήξερα. Είναι τραγικό γιατί μπορεί να ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση, μπορεί να ήταν και άλλες γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά.

