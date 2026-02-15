search
«Βιολάντα»: Από τον Ιούνιο οι αναφορές για οσμή προπανίου – Πώς το άνοιγμα μίας βρύσης πυροδότησε την έκρηξη

Περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, περιλαμβάνει το κατηγορητήριο-φωτιά για τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών στη «Βιολάντα».

Ο ογκωδέστατος φάκελος της δικογραφίας, τον οποίο υπέβαλε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην Εισαγγελία, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημμέλημα σε κακούργημα, τεκμηριώνει τις εγκληματικές παραλήψεις και επιβεβαιώνει τους εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν εδώ και μήνες για την οσμή προπανίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί παράνομα απευθείας πάνω στο χώμα, φθάρηκε από λιπάσματα γειτονικών χωραφιών. Η διαρροή μετέτρεψε τον χώρο σε «βόμβα» με ισχύ ανάλογη των 185 κιλών ζελατινοδυναμίτιδας, η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα όταν μία εργάτρια άνοιξε το ζεστό νερό της βρύσης για να πλύνει τα χέρια της.

«Γνώριζαν την επικινδυνότητα 8 μήνες πριν», τι αποκαλύπτει γραπτή προσφορά τεχνικού

Εν αναμονή των πορισμάτων από το Χημείο και το ΕΜΠ για τις σωληνώσεις, δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων μίλησε στην ΕΡΤ και κατήγγειλε πως τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις ήταν εν γνώση της εργοδοσίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Χρήστος Πατούνας, ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε από την Εισαγγελία κατέθεσε στη δικογραφία γραπτή οικονομική προσφορά τεχνικού, η οποία χρονολογείται οκτώ μήνες πριν από το δυστύχημα.

Στο έγγραφο αυτό περιγραφόταν αναλυτικά η ανάγκη αντικατάστασης σωλήνων και οι απαραίτητες παρεμβάσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν ποτέ, καθώς οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν οικονομικά, γεγονός που αποδεικνύει, κατά τον δικηγόρο, ότι ο ιδιοκτήτης είχε πλήρη αντίληψη του κινδύνου.

Έλεγχος στις δημόσιες υπηρεσίες και τις άδειες

Ο κ. Πατούνας έθεσε στο στόχαστρο και τις κρατικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έπραξαν σωστά το καθήκον τους.

Ήδη η Εισαγγελία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση των φακέλων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Πυροσβεστική και την Πολεοδομία.

Ο δικηγόρος επισήμανε πως για έργα, όπως η εγκατάσταση ταμιευτήρων προπανίου και σωληνώσεων, απαιτούνται αυστηρές μηχανολογικές μελέτες και μελέτες πυρασφάλειας, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης. Η έρευνα θα δείξει αν υπήρξαν παραλείψεις στην αδειοδότηση ή αν οι εγκαταστάσεις λειτούργησαν χωρίς τις νόμιμες προδιαγραφές.

Ποιος έδωσε εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις;

Ο κ. Πατούνας επέρριψε ευθύνες και στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, τονίζοντας ότι σε μια ανώνυμη εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πλευρά της κατηγορίας αναμένει τα ευρήματα από τους κατασχεθέντες φακέλους για να διαπιστωθεί ποιος υπέγραψε τις μελέτες και ποιος έδωσε τις εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για εμπλοκή ανειδίκευτων τεχνιτών στις κρίσιμες σωληνώσεις.

Πού στρέφεται τώρα η έρευνα της ΔΑΕΕ

Η έρευνα της ΔΑΕΕ επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης.

Η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τα θεμέλια της υπόθεσης: τις αρχικές άδειες και τις μελέτες των πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι υπογείες σωληνώσεις και οι δεξαμενές προπανίου. Παρόλο που οι εγκαταστάσεις αυτές διέθεταν εγκρίσεις από ειδικό πραγματογνώμονα έως και το 2024, οι πιστοποιήσεις αυτές αφορούσαν αποκλειστικά την καλή λειτουργία και όχι την άρτια ή ορθή τοποθέτησή τους.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος για την αποφυγή αλλοίωσης στοιχείων, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

