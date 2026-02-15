Κρήτη: Μεγάλα προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους – Καθυστερήσεις στις πτήσεις – Κλειστά τα σχολεία την Δευτέρα

Σαρώνουν την Κρήτη από τα ξημερώματα οι νοτιάδες, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει σε αρκετές περιπτώσεις κοπές κλαδιών αλλά και δέντρων, σε όλο το νησί.

Στο Αεροδρομίο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έχει καταγραφεί καθυστέρηση πτήσεων, υπήρξε μέχρι τώρα μια ακύρωση πτήσης, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος πήγε για προσγείωση στα Χανιά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Την ίδια ώρα, την αναβολή της παρέλασης του Καστρινού Καρναβαλιού για σήμερα ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου, εξαιτίας της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά και των ισχυρών ανέμων που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα ήδη από το πρωί της Κυριακής σε όλη την πόλη. Όπως ανακοινώθηκε επίσης, κλειστά θα μείνουν και όλα τα σχολεία τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση από τον Δήμο Ηρακλείου:

«Ανακοινώνεται ότι παρέλαση του Καστρινού καρναβαλιού δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Επίσης, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου.

Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Την ίδια ώρα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης σε ενημέρωση που εξέδωσε ζήτησε από τους πολίτες, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο νησί, να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.

«Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στην οποία μάλιστα παρατίθενται και συγκεκριμένες συστάσεις, όπως μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων, αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Επίσης μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.

Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών οι οποίοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών» καταλήγει η ανακοίνωση.

