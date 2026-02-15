search
15.02.2026 14:54

Κρήτη: Την Τρίτη η απολογία του 64χρονου που σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του

15.02.2026 14:54
Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 64χρονος που σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του με δύο μαχαιριές επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Ο 64χρονος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Η αδελφοκτονία συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, στο πατρικό των δύο ανδρών, στο χωριό Μάρθα τού Δήμου Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτηςόταν ο θύτης ζήτησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το θύμα αρνήθηκε.

Μάλιστα, πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο δράστης πρώτα ενημέρωσε την Αστυνομία για τον άγριο καβγά και στη συνέχεια κατάφερε τα θανατηφόρα τραύματα στον αδελφό του, αφήνοντας καρφωμένο το μαχαίρι στη σορό του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Creta24, τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες. Αν και είχαν έρθει ξανά σε επαφή και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι μεταξύ τους εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Ο 67χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο 64χρονος ζούσε απομονωμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

