Κατάκολο: Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα για την απομάκρυνση βράχου 40 τόνων μετά από κατολίσθηση (Video)

Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα σπεύδει στο Κατάκολο προκειμένου να απομακρυνθεί βράχος, ο οποίος εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου 40 τόνους και ο οποίος ξεκόλλησε μετά από κατολίσθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο ογκώδης βράχος, στο μέγεθος μικρού φορτηγού, αποκολλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, αποτέλεσμα –όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι– των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων που έχουν κορέσει τα αργιλώδη εδάφη της περιοχής.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στον συγκεκριμένο βράχο. Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση στο σημείο, έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη αστάθεια στο βουνό, καθώς έχει δημιουργηθεί μεγάλη ρωγμή στο έδαφος σε υψηλότερο σημείο.

Μάλιστα, επισημαίνεται πως η πτώση του βράχου λειτούργησε ως «καμπανάκι», καθώς χάρη σε αυτήν αποκαλύφθηκε το ευρύτερο πρόβλημα που διαφορετικά θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε δηλωθεί, ο βράχος συγκρατούνταν προσωρινά από κορμό ελιάς, γεγονός που αύξανε σημαντικά την επικινδυνότητα.

Για προληπτικούς λόγους έχουν ήδη εκκενωθεί δέκα κατοικίες που βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η αποτροπή νέων κατολισθήσεων, ιδιαίτερα εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν. Η επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου θεωρείται κρίσιμη, καθώς από την επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η άρση της επικινδυνότητας για τις κατοικίες και το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στο έργο συμμετέχει ομάδα εναεριτών-αλπινιστών σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου κατολίσθησης.

Η επιχείρηση υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: Άμεση στερέωση του βράχου από τους εναερίτες για την αποτροπή ενδεχόμενης πτώσης.

Δεύτερη φάση: Η οριστική απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος θα αποφασιστεί από τους ειδικούς και θα γίνει είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κατακερματισμό, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης.

