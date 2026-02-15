Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 43χρονη για ρύπανση περιβάλλοντος με επικίνδυνα απόβλητα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 43χρονη ιδιοκτήτριας επιχείρησης εμπορίου μεταχειρισμένων οχημάτων, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορούμενη για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα για ανεξέλεγκτη διαχείριση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για πρόκληση ρύπανσης του εδάφους.

Η 43χρονη συνελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μετά από έλεγχο με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρεια Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων στο έδαφος, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

