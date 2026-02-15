search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 14:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 12:40

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 17χρονος, 18χρονος και 20χρονος για συμπλοκές έξω από κλαμπ στο λιμάνι

15.02.2026 12:40
astinomia-new

Τρεις νεαροί ηλικίας 17, 18 και 20 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου για τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων σε συμπλοκές που σημειώθηκαν στις 4.30 χθες το πρωί έξω από δύο νυχτερινά κέντρα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Ο 17χρονος συνελήφθη επειδή μαζί με συνεργούς του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση βίας σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 51 και 35 ετών σε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο.

Λίγο αργότερα έξω από άλλο νυχτερινό κέντρο συνελήφθησαν ο 18χρονος και ο 20χρονος για τον τραυματισμό με αιχμηρά αντικείμενα 26χρονης και 38χρονου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Διαβάστε επίσης:

Αίγινα: Εξακολουθεί να είναι πλήρως ακατάλληλο το νερό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί μέχρι τον Μάιο (Video)

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη το κέντρο της Αθήνας – Απόκοσμες εικόνες

Θεσσαλονίκη: Οργή συγγενών θυμάτων των Τεμπών για την παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο – «Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kinito_auto_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Περισσότερες από 40.000 παραβάσεις καταγράφουν καθημερινά οι AI κάμερες στην Αττική – Θα φτάσουν τις 366 μέχρι το καλοκαίρι

androulakis_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μηνύματα» Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ: «Τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία»

skoni-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για την αφρικανική σκόνη – Ποιοί πρεπει να προσέχουν (Video)

katolisthisi_0709_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατάκολο: Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα για την απομάκρυνση βράχου 40 τόνων μετά από κατολίσθηση (Video)

psarouda_benaki_main
ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Πέθανε, σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 14:38
kinito_auto_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Περισσότερες από 40.000 παραβάσεις καταγράφουν καθημερινά οι AI κάμερες στην Αττική – Θα φτάσουν τις 366 μέχρι το καλοκαίρι

androulakis_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μηνύματα» Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ: «Τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία»

skoni-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για την αφρικανική σκόνη – Ποιοί πρεπει να προσέχουν (Video)

1 / 3