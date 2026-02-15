Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 17χρονος, 18χρονος και 20χρονος για συμπλοκές έξω από κλαμπ στο λιμάνι

Τρεις νεαροί ηλικίας 17, 18 και 20 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου για τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων σε συμπλοκές που σημειώθηκαν στις 4.30 χθες το πρωί έξω από δύο νυχτερινά κέντρα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Ο 17χρονος συνελήφθη επειδή μαζί με συνεργούς του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση βίας σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 51 και 35 ετών σε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο.

Λίγο αργότερα έξω από άλλο νυχτερινό κέντρο συνελήφθησαν ο 18χρονος και ο 20χρονος για τον τραυματισμό με αιχμηρά αντικείμενα 26χρονης και 38χρονου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

